Hitra kommune bør tenke over konsekvensene

Hitra kommune har vedtatt en strategi som skal bygge på «bo-attraktivitet, nærings-attraktivitet og besøks-attraktivitet». Jeg er helt enig med Hitra kommune at slik skal det være!

Øst eller vest?

Det har vært skrevet mye om ny bru over Knarrlagsundet. Bør den ligge i øst eller vest? Planlagt bru i øst vil opprettholde, og på sikt kunne forsterke gjennomgangstrafikken vi i dag har i Knarrlagsundet, og som gjør det utrivelig å bo langs veien her. Trafikkstøyen tar nattesøvnen fra mange.

Med minimal gjennomgangstrafikk, bedre trafikksikkerhet og kortere avstander ville bru-alternativet i vest ha økt både bo-attraktiviteten, nærings-attraktiviteten og besøks-attraktiviteten. Når vest-alternativet i tillegg samfunnsøkonomisk er beregnet til å bli opptil 200 mill kroner mer lønnsomt enn øst-alternativet, skulle selvsagt vest-alternativet blitt valgt! Tapet av samfunnsnytten er det ellers folket, næringslivet og kommunen som må betale i framtidige merkostnader ved øst-alternativet.

Knarrlagsund Foto: Privat

Bør foreta nye kostnadsberegninger

Hitra kommune gikk tidlig inn for vest-alternativet, men kommunepolitikerne godkjente allikevel for en stund siden reguleringsplanen for øst etter ønske fra Trøndelag fylke - under betydelig tvil ifølge ordføreren.

Argumentet til fylkeskommunen var at selve anleggskostnadene ble noe høyere for vest – noe som flere hevder er feil basert på fylkeskommunens eget beregningsgrunnlag. Nå er mange forutsetninger i tillegg mye endret både knyttet til miljø, material- og anleggskostnader. Derfor bør Trøndelag fylke snarest foreta nye kostnadsberegninger av de to alternativene. Kanskje vil de også oppdage at de sparer penger på å velge vest-alternativet.

Nylig sto det i Hitra-Frøya avisa at når nå Mowi flytter sin lakseslakteriaktivitet til Jøsnøya, kan lakseslakteriet på Ulvan allikevel bli videreført. Dette må etter min mening ikke skje dersom bru-alternativet i øst blir valgt. Da må nye lakseslakterier på Hitra legges til Jøsnøya – ikke til Ulvan industriområde!

Hitra kommune bør tenke over konsekvensene

Kjære kommunepolitikere, og Hitra kommune, dere bør på nytt tenke over samfunnsregnskapet og konsekvensene av kommunens vedtatte strategi knyttet til attraktivitet (bo, næring og besøk) når ny bru over Knarrlagsundet skal bygges i et 50-100 års perspektiv. Dere bør også på nytt tenke gjennom rådet fra tidligere regiondirektør for fiskeri og havbruk, Alf Albrigtsen, når han foreslo å legge den nye brua i vest for å utnytte fordelene av å se Ulvan industriområde i sammenheng med industriområdene på Singsholmen og Kuøya. Dersom valget av ny bru i øst allikevel ikke kan omgjøres, gjør i det minste det dere kan for at det velges etableringer på Ulvan industriområde som bidrar til minst mulig trafikk og trafikkstøy gjennom det idylliske Knarrlagsundet.

Frode Steinar Berge