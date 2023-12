Vi er en gruppe unge voksne gamere som ønsker at ungdom skal ha et godt og bredt tilbud på Hitra. Derfor har vi snakket med Hitra IL, som enstemmig ønsket oss velkommen.

Vårt mål er å tilby en trygg og sosial arena for unge gamere på Hitra, slik at de kan føle samhold i et fellesskap. Gjennom faste treninger vil det være stort fokus på det sosiale aspektet med gaming. Kommunikasjon med lagkamerater og motstandere, samt ferdigheter i enkeltspill vil også ha stor plass på treningene.

Rom for alle

Slik som breddeidretten har ulike årskull, vil E-sportlaget ha egne fokuslag, som gir rom får at alle som liker gaming kan være medlem av klubben. «Casual»-laget vil være for de som ønsker å spille i et fellesskap. Her vil hovedfokuset være på samhold og mestring. «Bredde»-laget vil være for de som er mer interessert i noen enkelte spill, og som ønsker å forbedre sine ferdigheter i disse spillene. «Konkurranse»-laget vil bestå av de som ønsker å forbedre ferdighetene sine i et spill, og som vil konkurrere i ulike konkurranser i spillet. De som er på «bredde»-laget vil også få mulighet til å delta på konkurranser, og det er mulig å bytte lag i løpet av året.

Kystsurf 2024

I fobindelse med Kystsurf 2024, øyrikets største LAN, har Hitra IL E-sport blitt hyret som vakthold. Det vil da være vi som står ansvarlig for at det er voksne på vakt til enhver tid, og som sørger for at ungdommen føler seg trygge og blir godt tatt vare på under arrangementet. Derfor ønsker vi at voksne over 20 år som er ledig søndag 18. til onsdag 21. februar tar kontakt med oss. Vi trenger vakter til å hjelpe til med opprigging og nedrigging, samt vakthold til alle døgnets tider. Vi setter opp vaktliste som etter beste evne passer timeplanen til vaktene våre. Om du er interessert i å være vakt på Kystsurf kan du ta kontakt med oss på e-post: hitraesport@gmail.com, eller Børge Jørgensen på tekstmelding: 971 00 205.

Årsmøte

Hitra IL E-sport sitt første årsmøte blir avholdt 13. januar 2024, kl. 17:00 på Hitra IL sitt nye klubbhus. Vi ønsker alle voksne som er interessert til å komme på årsmøtet. Her vil det bli valg av E-sport laget sitt første offisielle styre, samt andre årsmøtesaker. På årsmøte vil du også få mer informasjon om våre tanker, samtidig som det er rom for å komme med dine egne tanker og innspill.

Vell møtt,

Interimstyret i Hitra IL E-sport