Jeg har forslag til rulleskitrase for Toppidrettsuka for kommende år.

Legg rittet på fylkesveg 6450 forbi Mastad og Nordbotten på Fjellværsøya, en flott runde i vakker natur, hvor det også bor folk som både sykler og går langs vegen.

Året etter kan vi legge rittet til fylkesveg 6442 fra Tranvikan til Badstuvika. Her får vi en flott runde i nydelige omgivelser på østsiden av Hitra, hvor det tidvis også observeres folk langs vegen. Kanskje får vi bygd gang og sykkelveg på Sandstad også?

Ja for det virker som om dette er eneste måten for å få utrettet noe på og langs fylkesvegene våre! Da sitter pengene løst og det bevilges millionbeløp for oppgradering. Det skjer hvert år. Jeg snakker ikke om beløpet som formannskapet bevilget forleden dag, nei her bevilges penger i tillegg til dette. Ja for det koster å fikse vegen på Dolmøya å.

Jeg er for Toppidrettsuka, la det ikke være tvil om det, jeg er også for at vegen fikses på Dolmøya, heller ingen tvil om det.

Men hva med alle kommunens innbyggere som bor langs støvete, hullete og gjørmete grusveger, som år etter år blir avspist med at det ikke finnes penger til oppgradering. I mars 2023 ble det spurt fylkeskommunen etter hundre tusen kroner for å ta vekk ei fjellskjæring i Ulværet, for å bedre trafikksikkerheten, samtidig som det ble lagt ny vannledning, ett godt tilbud.

Men nei, dette fantes det ikke penger til.

Noen har virkelig vondt i viljen sin! Nei få sykkelritt på grusvegene våre – det topper både trafikksikkerhet og trivsel for boende langs disse vegene. Så skal vi som bor her mobilisere heiagjeng til både asfaltarbeidere og sykkelritt i årene som kommer!

Sigrid Helene Hanssen