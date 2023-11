I juni i år vedtok et enstemmig kommunestyre å selge eldreboligene på Sandstad. I ettertid, etter at Sandstad Sanitetsforening har gjort politikerne oppmerksom på at boligene var en gave fra Saniteten, har flere av politikere sagt at dersom saken kommer opp på nytt, ønsker de å revurdere salget.

Oppfordringene til disse politikerne er at de faktisk fremmer et forslag om å få opp saken på nytt i kommunestyret, og ikke bare i leserinnlegg på Facebook og i Hitra-Frøya.

Og det er grunn til å ta opp saken om salg av eldreboligene på Sandstad på nytt. Kommunedirektørens saksframlegg er mangelfullt. Historien til eldreboligene på Sandstad er helt utelatt. Sandstad sanitetsforening er ikke blitt hørt, og det framgår heller ikke at boligene også inneholder fellesareal og mulighet for overnatting for pårørende. Fellesarealene blir gjennom året flittig brukt både av saniteten og av nærmiljøet for aktiviteter og fellesarrangement. Muligheten for overnatting for pårørende, gjør det mulighet for pårørende å følge opp sine og dermed avlaste kommunens hjemmehjelptjenester.

Eldreboligene er også et viktig tilbud for relativt friske, men eldre mennesker som ikke orker stort hus og hage, og som har hatt store eiendommer med begrenset markedsverdi. Eldreboligene har vært og er et tilbud om å få noe lettstelt i nærmiljøet uten å måtte sette seg i gjeld på sine eldre dager.

I tillegg til å fremme saken på nytt, oppfordres Hitras politikere til å ta en debatt om eldreomsorg på generelt grunnlag. Kommunedirektøren slår i sitt saksframlegg fast at helsetjenester skal sentraliseres, og for å få effektive tjenester skal omsorgsboliger ligge i Fillan. Disse påstandene bør utfordres. Å la eldre få mulighet til å bo i sitt nærmiljø med pårørende og naboer rundt seg har for mange en stor verdi. Frivillighet er mer enn den kommunale frivillighetssentralen, noe som Sandstad Sanitetsforening blant annet har vist.

Til samme tid sier kommunen selv at det er relativt dyre boliger i Fillan, slik at å ha eldreboliger i grendene vil gi mye mer for pengene. Og det er vel fortsatt et mål at eldre skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig, slik at kommunen fortsatt kan ha en hjemmehjelpstjeneste som nødvendigvis må ut i grendene.

Fra kommunestyrets vedtak om salg nå i juni, ligger det også et vedtak om at kommunedirektøren i økonomiplan for 2024-2027 skal komme tilbake til hvilke boligtyper og hvor mange boliger som må erstattes. Denne økonomiplanen er nå lagt ut på høring, og kommunale boliger er ikke omtalt i høringsutkastet. Hitras politikere oppfordres til å ta debatten allerede nå knyttet til økonomiplanen.

Med hilsen

Anita Utseth, 3. generasjons Sanitetskvinne