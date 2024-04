Visste du at klesindustrien faktisk står for mer av verdens klimagassutslipp enn fly- og skipsfart til sammen? Dette er kanskje ikke noe du tenker på når du handler nye og superbillige plagg på H&M eller Temu – som du kanskje egentlig ikke trenger heller? Men visste du at vi kan halvere utslippene fra klærne våre, hvis vi bruker dem dobbelt så lenge?

Naturvernforbundet har arrangert den store klesbyttedagen årlig siden 2016. Dette er et nasjonalt arrangement der frivillige i hele landet blir oppfordret til både å arrangere og å delta. I år er Den store klesbyttedagen lørdag 27. april 2024, og i den forbindelse arrangerer Øyrekka folkehøgskole åpen dag på skolen kl. 12.00-14.00.

Vi inviterer alle til å ta med seg noen rene og brukbare klesplagg du ikke bruker lenger og komme innom og bytte klær i alle størrelser. Kanskje det blir en mulighet til å oppdatere vårgarderoben uten å betale noe som helst for det? Vi kommer til å ha et lite fiksehjørne, der man kan få lappet et klesplagg med hull eller lagt opp ei bukse også.

Det blir selvfølgelig også tombola og mulighet til å kjøpe seg kaffe og kaker, eller en enkel og god lunsj til en rimelig penge.

Vi skal også samtidig vise fram noe av det vi holder på med på skolen, og hvis været blir bra får du muligheten til å prøve deg på et SUP-brett også!

Ingen grunn til å holde seg hjemme lørdag 27. april, altså!

Nina Iversen

Øyrekka folkehøgskole