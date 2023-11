Pensjonistpartiet har ingen problemer med å støtte nye «Eldres Råd» om at ikke Sandstad Eldreboliger ikke blir solgt!

Tror de fleste kommunestyrerepresentanter ikke var klar over at det var et felles velferdssenter der, som har stor betydning for alle lag og organisasjoner i nærområdet på Innsida!

Spesielt NKS som også fikk realisert dette før Hitra kommune overtok hele boligmassen!

Kommer saken opp politisk igjen så er min oppfordring til alle politiske partier bruk Fjellvettregelen «Ingen skam å snu!»

Per Ervik

PP Hitra

Leder