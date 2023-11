Av John Haftor Haftorsen, medlem av MOTVIND NORGE, Naturvernforbundet og Norges Miljøvernforbund

Det er en meget dårlig ide å tilrettelegge for fiske og friluftsliv i et industriområde. Det passer ikke sammen, det fører til mere forstyrrelser for eventuelle fugler og dyr, det forskjellsbehandler folk og utsetter folk for fare og helseskader. Jeg er helt for gapahuk og friluftsliv, naturopplevelser og naturglede, men ikke i et vindkraftverk. Hitra-Frøya lokalavis kunne tirsdag 21.11 opplyse at Frøya Vind AS hadde sent søknad om dispensasjon fra LNFR-reguleringen og byggeforbudet ved vassdrag, for å få bygge en gapahuk og flytebrygge i vindkraftverket på Frøya. Det skal lages en sti fra veien og frem til vannet. Ifølge søknaden ønsker Frøya vind AS å tilrettelegge for friluftsliv i vindparken, og fiske i Damvatnet. Tiltakene skal være universelt utformet og åpent for allmennheten, så lenge adkomsten til parken er åpen, står det i søknaden. Ved første øyekast ser det ganske harmløst ut med gapahuk ved vannet, natursti og en brygge. Altså ikke noe stort og inngripende, og kanskje noe idyllisk og flott. Det Hitra Frøya lokalavis ikke forteller, er at det skal bygges 100 til 150 meter vei tilpasset rullestolbrukere, en parkeringsplass og enda en vei ned til kai for fiske. Altså ingen sti men en vei. Som motstander av selve vindkraftverket på Frøya reagerer jeg kraftig på at Frøya Vind AS, grunneierne av det aktuelle området gapahuken skal ligge i, samt Frøya kommune, i det hele tatt har kommet på dette. I et av Norges mest omtalte vindkraftverk utenom Storheia og Roan, som har en høyesterettsdom liggende over seg om brudd på menneskerettigheter. Motstandskampen mot vindkraftverket på Frøya kan sammenlignes like i underkant med Alta aksjonen, og er en av de største og lengste motstandskampene i nyere tid mot energiutbygging i Norge. Vi motstandere tapte kampen mot vindkraftutbyggingen på Frøya. Selv om vi hadde jussen på vår side i veldig mange saker. Dem fleste motstandere av vindkraftanlegget har akseptert at vindkraftverket har kommet for å bli selv om vi fremdeles står fast på at det ble bygget på urettslig vis og at det ikke burde ha blitt bygget i det hele tatt. Det er ikke uten grunn at jeg er imot enda mere utbygging i vindkraftverket på Frøya. Vi må huske at 78% av Frøyas befolkning var imot utbyggingen, og det var flere enn hundre frøyværinger med på demonstrasjonene i løpet av den tiden de pågikk. Det var flere enn 10.000 mennesker som fulgte med på aksjonene på tv og nett. Og det var på Frøya Norges største organisasjon mot vindkraft ble stiftet, nemlig MOTVIND Norge. Med den gang nesten 20.000 betalende medlemmer. Vi motstandere på Frøya var med på å stoppe konsesjonsprosessene i Norge. Nasjonal ramme for vindkraft var vi også med på å stoppe, og vi har skapt endringer i den nye konsesjonsprosseens for vindkraft i Norge. Gapahuk i Frøya industrianlegg for produksjon av energi har sine negative konsekvenser. Etter min mening, støtter ikke utbygging av parkeringsplass, gapahuk, kai for fiske og tilhørende vei, Frøya Vind AS sine utsagn om å ta hensyn til natur og hekkeperioder. For det har ikke stått på det at Frøya Vind AS og ANEO's kommunikasjon og samfunnsansvarlig Stig Tore Laugen har kommunisert hensynet til hekketid og at de vil minimere aktiviteten i hekketiden, når jeg har snakket med dem. Det å åpne opp for kjøring i anlegget tar ikke hensyn til dyr og hekketiden utenfor anlegget, og vi må huske på at både hubro og enkelte andre arter er sky for menneskelig aktivitet. Her kommer hele min begrunnelse for å ikke bygge å tilrettelegge for friluftsliv i et industri område som er ment for produksjon av elektrisitet via vind. 1) Tiltaket har ingen reel sammenheng med natur- og friluftsliv. Dette fordi gapahuken vil ligge på en plass som er omringet av vindturbiner i alle synsvinkler. Det er støy der gapahuken er planlagt, og man kan ikke finne den naturlige roen man ellers ville ha fått med å oppholde seg i den virkelige naturen. Denne plassen err omgitt av tung industri. 2) Tiltaket forskjellsbehandler folk siden det anbefales at folk med pacemaker ikke bør oppholde seg i vindkraftverk. 3) Tiltaket er helseskadelig. Dette fordi støy og infralyd kan føre til migrene/hodepine, kvalme og døsighet. Det har både vært oljelekkasje og vingehavari i nedslagsfeltet til vannet der tiltaket ønskes bygget. Over tid vil det kunne føre til forurensning av vann og fisk, som igjen kan føre til at folk får i seg miljøgifter. 4) Tiltaket kan utføres andre plasser i kommunen. Det finnes plasser som er mye finere, og mer egnet til å oppnå fine natur og frilufts-opplevelser, enn akkurat i et industriområder for produksjon av energi. Det er også plasser i kommunen som egner seg bedre for eldre, barn, rullestolbrukere og folk med pacemaker, enn i et industriområde. 5) Tiltaket vil føre til mer trafikk i anlegget. Biler, motorsykler og ATV vil forstyrre hubro og andre fuglearter i nærheten av anlegget. Frøya Vind AS og grunneiere har allerede slitt med uforsvarlig kjøring med ATV og moped i området, uten å ha anmeldt dette. Åpning av vei inn i anlegget vil føre til mer ukontrollert villmannskjøring. 6) Det er uforsvarlig å tillate kjøring i anlegget da veiene er bygget opp av store bratte fyllinger. Fartsgrensen i anlegget er satt til 30 km/t, men selv ikke arbeiderne i anlegget klarer å holde denne fartsgrensen. Så ulykker kan fort forekomme. 7) Når politikere eller andre personer er på besøk i anlegget i regi av eierne Frøya Vind AS og ANEO er det påbudt med bruk av hjelm. Dette er det en grunn til. Det er ikke påbudt med hjelm om du ferdes på eget ansvar. Skulle folk eventuelt skade seg i anlegget eller skade bilen pga dårlig vei eller sikring og skilting er eierne av anlegget helt fritatt for ansvar. Du må for all del ikke glemme at du er i ett industri områder for produksjon av energi. Jeg har selv vært flere ganger på befaring i området etter olje utslipp og vingehavari. Og på befaring i anlegget sammen med ansatte fra Frøya Vind AS, ANEO og MOTVIND Norge, der jeg fikk vite om planene om en eventuell gapahuk. Den gang frarådet jeg også å gjøre flere inngrep i den resterende delene av naturen, uansett formål. Det står jeg fortsatt fast på, og ber herved Frøya Vind AS, grunneiere til det aktuelle området, og Frøya kommune, om å droppe prosjektet.