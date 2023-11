FNs internasjonale solidaritetsdag for Palestina

FNs generalforsamling vedtok i 1977 at 29. november skal markeres som en internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk. 29. november er samme dato som FNs generalforsamling i 1947 foreslo å dele Palestina i to stater, en jødisk stat og en stat for det palestinske folk.

75 år etter FNs vedtak kan vi slå fast at verdenssamfunnet har sviktet det palestinske folket. Det har også staten Norge gjort. Vi har over tid vært vitne til og stilltiende godtatt en israelsk krigføring og okkupasjon av palestinsk jord.

En okkupasjon som bryter med folkeretten og de fleste menneskerettigheter. Vi ser diskriminering, fengsling av barn, bruk av vold og tortur, drap på sivile og en etnisk rensing.

Mange sier konflikten er komplisert. Men når en stat dreper 6.000 barn er det ikke komplisert. Da er det enkelt. Det er en forbrytelse mot menneskeheten. Roman Lund, medlem Norsk Folkehjelp

Norge reagerer ikke med fordømmelse, sanksjoner eller boikott slik vi ellers gjerne gjør i slike sammenhenger. Hvorfor denne dobbeltmoralen? Nasjonalt er det tydeligvis viktig å ta hensyn til Israels sterke støttespiller og vår venn og allierte USA.

Vi kan ikke la oss diktere av USAs stormaktspolitikk. Norge bør stå sammen med det store flertall av verdens folk og stater som anerkjenner en palestinsk stat.

Det er på tide at Norge velger hvilken side av historien vi ønsker å stå på.

Vi som setter menneskerettighetene høyt, som bygger på humanistiske og kristne verdier og som deler ut Nobels fredspris hvert år. Det er på tide å fordømme etnisk rensing og forbrytelser mot menneskeheten. Det er på tide å stå solidarisk med det palestinske folk.

Norge bør være blant de første som bidrar med humanitær hjelp og gjenoppbygging. Og det viktigste av alt; vi må anerkjenne Palestina som en rettmessig stat for det palestinske folket nå!

Det er lett å føle seg maktesløs når en blir vitne til meningsløse massedrap på sivile uten å kunne gjøre noe. Men hvis alle som bryr seg hever stemmen, kan vi i Norge få et flertall av stortingspolitikere til å stå opp og gjøre det rette. Roman Lund, medlem Norsk Folkehjelp

Ta kontakt med de politikerne du fikk valgt inn ved siste valg. Det er snart valg igjen. Også lokalpolitikere har et moralsk ansvar overfor sine velgere. En kommune eller et fylke investerer og kjøper varer og tjenester for store beløp.

Hvis flere norske kommuner stopper innkjøp og investeringer fra okkupert land, vil det gi et viktig signal. Hver enkelt kan støtte organisasjoner som bidrar med humanitær hjelp.

Vi kan også motarbeide de som tjener penger på å okkupere palestinsk land ved å unngå å bruke firma, fond eller banker som investerer på Vestbredden. Ikke kjøp varer av okkupasjonsmakten!

For et fritt Palestina!

Roman Lund, medlem Norsk Folkehjelp