I Ørland kommune har vi mange arrangement gjennom året, både idrett – og kulturarrangement. Det er en viktig bærekrafts profil å servere kortreist mat på disse arrangementene. Man ønsker å bidra til å markedsføre regionen vår som en matregion.

NIPA - nasjonal idrettspolitisk arena er en årlig nasjonal møteplass av aktører innenfor idrett, frivillighet, politikk, samfunns- og næringsliv som møter hverandre og debatterer. Dette for å utvikle «Norsk idrett inn i framtiden»

I samarbeid med Fosen Regionen, Trøndelag fylkeskommune, NKL - Norske Kokkers Landsforening og NIPA arrangerte Oi! Trøndersk mat og drikke, MiniChef-matkurs ifb med NIPA.

60 mat og helseelever fra 9 trinn på Botngård ungdomsskole har deltatt på Mini Chefs Matkurset i forbindelse med NIPA. Elevene har forberedt mat for servering under Streetfood-festivalen samt lunsj til deltakerne på NIPA hvor kurstema er nettopp "sunn idrettsmat!

Det ble servert blant annet laks fra Salmar, torsk fra Grande Sjømat AS, Blåskjell fra Norgesskjell, samt lokale poteter og grønnsaker. Målet var å gi ungdommene drømmedag på kjøkken, sammen med profesjonelle kokker. Dette med hensikt i å rekruttere interesserte og dyktige elever til restaurant og matfag. Mini Chefs er konsept som Norske kokkers Landsforening tilbyr i samarbeid med lokale bedrifter og foreninger. Tusen takk for fantastisk servering – deltakerne var begeistret for maten og ikke minst laksen.

Helgen 5.-7.april arrangerte Ørland ballklubb sluttspill Aneo serien J/G14. I godt samarbeid med Salmar, fikk 600 stk servert laks til middag som ble tilberedt på Ørland kysthotell. Ungdommene var meget godt fornøyd med maten.

Ønsker å rette en stor takk til Salmar (spesielt til Ellen Kjerringvåg Lyngvær og Arthur Wisniewski for samarbeidet) for sin raushet med sponsing av laks til våre arrangement! Og en stor takk også til fylkespolitikker Per Ervik som bestandig er budbringer og henter laksen for videre transport med hurtigbåt fra Hitra til Brekstad! Med dere på laget får vi til å tilby bærekraftige arrangement med kortreist mat som markedsfører regionen vår.

Setter pris på samarbeidet!

Fra Hanne Falstad, medarrangør NIPA og ANEO sluttspill J/G14