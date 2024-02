Både faktisk utvikling og prognoser for framtid, viser at vi vil bli stadig flere eldre i våre kommuner og dermed også i våre lokalsamfunn.

For unge som for eldre vil det være av stor betydning å kunne oppleve og erfare at vennlighet rår i våre lokalmiljøer, enten det dreier seg om barn og ungdom, eller voksne og eldre.

Alle bor i en kommune og vil derfor være avhengig av at det ytes best mulig service og tjenester fra kommunen, og at frivilligheten blomstrer i samspill med Frivilligsentralen.

De eldre er en betydelig ressurs i alle lokalsamfunn, og bør verdsettes på måter som tjener kvalitet og omfang på de viktige tjenestene som hjemmetjenesten, bo-tilbud samt pleie- og omsorgstjenester i sykehjem.

Et aldersvennlig lokalsamfunn vil også være opptatt av å legge tilrette for transport mellom bosted og viktige servicefunksjoner I kommunen.

Hjernesykdommen "Demens" betraktes nå som en "Folkesykdom", som i stor grad rammer de eldre blant oss, og ventes å ramme stadig flere.

Derfor satses det mye innen forskningsmiljøer både i Norge og i utlandet, for å kunne bidra til å finne løsninger på årsaker og muligheter for behandling.

Både i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen og de lokale Demensforeninger, er det igang omfattende virksomhet for å bedre dagens situasjon for alle de mennesker som rammes av en Demenssykdom.

Og med rette blir det sagt at en DEMENSVENNLIG kommune også er en ALDERSVENNLIG kommune.

La oss alle hver på vår plass i våre lokalmiljø og kommuner, bidra til at vår egen kommune er og blir en aldersvennlig kommune for alle innbyggere.

Egil Hestnes

Leder i Hitra Eldreråd