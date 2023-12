Jeg har ikke nøyaktig tall, men det er mange øyværinger som bare har sin minstepensjon å leve av, altså fortsatt under EUs fattigdomsgrense.

Ser ikke bort i fra at en del derfor må ha hjelp fra NAV for å dekke de nødvendige utgifter i den "dyrtid" som vi nå erfarer.

Som medlem av fylkesstyret for Pensjonistforbundet avd. Trøndelag, har jeg besøkt flere lokalforeninger i fylket siste halvåret.

I alle medlemsmøter er det gitt klare meldinger om at minstepensjonen må økes , og at dette må flagges høyt på sentralt hold hvor avgjørelser tas.

Mitt svar har vært at dette betraktes som "jobb nr.1" for toppledelsen i landets største organisasjon for pensjonister, men så langt har det ikke ført fram .

Både HitraPensjonistan og forbundets Trøndelags avdeling , har forsøkt å fokusere på dette misforholdet og uretten ved flere anledninger, og vi må bare fortsette å stå på i forhold til de sentrale styresmakter som rår til enhver tid.

La meg til slutt komme med en liten oppfordring til øyværingene: De lokale Pensjonistforeningene på Frøya og Hitra teller nå ca . 170 medlemmer i hver forening, altså ca. 340 medlemmer til sammen, mens antall pensjonister er omkring 2000 i regionen.

Jo flere medlemmer vi har lokalt, jo mer vil det også styrke vårt felles Pensjonistforbund sentralt.

Også når det gjelder et rimelig krav om at de av våre innbyggere som har svakeste økonomi, nå i rettferdighetens navn må få et rimelig eksistensgrunnlag ved at minstepensjonen økes.