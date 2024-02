Her skal jeg ikke påberope meg å snakke på vegne av andre, bare meg selv og mine meninger.

Saken gjelder oppdrett av fisk.

Vi får nesten daglige påminnelser om menneskeskapte klimaendringer, og i tillegg en naturkrise i nedbygging av natur.

Samtidig som vi lever i en verden der klimaendringene fører til tørke og sultkatastrofer.

Det er et stort behov for å produsere mat, og spesielt mat med mye proteiner, til en stadig større befolkning og hvor mange millioner sulter.

Maten skal også produseres med minst mulig klimaavtrykk og lite CO2 forurensing.

Det er her produksjon av laks og annen sjømat har sitt største fortrinn.

Masse proteiner og lite CO2 forurensing.

Til en verden, der millioner av mennesker sulter på grunn av tørk, som igjen skyldes CO2 forurensing.

Frøya kommune ligger godt til rette og har store sjøområder som egner seg godt til oppdrett.

Dette er en fordel som vi bør utnytte i enda større grad enn i dag.

Vi bør, etter min mening, gjøre mest mulig for å legge forholdene til rette for enda mer dyrking i havet, da klimagevinsten er stor.

Jeg er en av dem som bruker Øyrekka og skjærgården i Frøya kommune mye.

Både for min egen rekreasjon, og i forbindelse med næringsvirksomhet og turisme.

Jeg ser at det er tett i mellom oppdrettsanleggene, men for meg så betyr dette at det er arbeidsplasser til innbyggerne og inntekter til kommunen.

Når det bygges hus på øyene så synes jeg at det er et tegn på at mennesker ønsker å bosette seg, og at de også ønsker arbeid.

Å produsere mat med lite forurensing er, i lengden, ett viktig bidrag til å begrense klimaforurensing og samtidig være med på å hindre avskoging og nedbygging av natur på andre deler på vår klode.

Kort sagt, vi trenger å legge til rette for mer oppdrett av fisk.

Verden trenger at vi produserer mat.

Jeg ser ingen problemer med den nye oppdrettslokaliteten ved Kya. Bare større muligheter.

Å dyrke mat i havet er mindre forurensede enn å dyrke mat på landjorda.

Gustav Gjevik