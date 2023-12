Frøya FrP’s forslag om innføring av gratis skolelunsj på alle skolene ble torsdag enstemmig vedtatt i budsjettet i Frøya kommunestyre.

Dette var en viktig satsing som Frøya FrP frontet høyt i valgkampen, og i forhandlingene i borgerlig gruppe etter valget.

Leder i Frøya FrP, Hege Vikaskag og gruppeleder Olaf Reppe tror at dette er et viktig bidrag sammen med andre satsinger for å heve resultatene i frøyaskolen.

Et gratis skolemåltid sikrer alle elever et næringsrikt måltid i løpet av skoledagen, og bidrar til å gi alle barn lik mulighet for å nå sitt potensiale. Det er aller viktigst for de sårbare barna som ikke spiser en næringsrik matpakke på skolen hver dag.

Sultne barn kan ha vanskelig for å konsentrere seg. Skolemåltidet er viktig for trivsel, helse og godt skolemiljø.

Det er enklere å yte mer og holde konsentrasjonen, humøret og aktiviteten oppe hvis du spiser jevnlig. For barn og ungdom som vokser og utvikler seg, er det spesielt viktig å få i seg de næringsstoffene og den energien kroppen trenger for å fungere bra.

Spisevaner du får som barn, har en tendens til å vare lenge. Sunne spisevaner blant barn og unge har derfor stor betydning for helsen både på kort og lang sikt.

Tiltaket blir iført fra neste skoleår.