Lørdag 9. mars er det 50 år siden den aller første utgaven av avisa kom ut. Den gang het avisa Hitra-nytt, og ble laget på Sandstad.

Den utrolige historien om alt rundt oppstarten til avisa må du få med deg. Jeg har utfordret gründer og gammelredaktør Svend Sivertsen til å skrive ned sin del av historien. Første del får du i papiravisa i dag. Det er virkelig fornøyelig lesning. Og gir oss et innblikk i hvor stor utvikling det har vært i avisa, siden den ble produsert nede i kjelleren på Sandstad.

I denne papirutgaven feirer vi oss selv og den stolte historien til avisa. Det gjør vi på flere måter.

Vi viser frem dagens redaksjon og markedsavdeling, og lar alle få fortelle litt om sitt forhold til avisa. Dette vil også bli publisert på nett i løpet av helga.

Vi har også bladd tilbake i arkivet, funnet den aller første utgaven av avisa, og valgt å trykke den opp igjen. Den følger med som bilag til dagens avis. Dette er bare starten på feiringen. 50 år med lokalavis er virkelig noe å være stolte av. Derfor mener vi at hele regionen vår fortjener å bli inkludert i feiringen. I løpet av året her skal vi feire både lesere, kilder, annonsører og viktige bidragsytere. Vi skal trekke frem minneverdige øyeblikk, viktig lokalhistorie og se på samfunnsutviklingen i vår region de siste 50 årene.

Vi skal lage mye god journalistikk, og gi ut et eget jubileumsmagasin i løpet av året.

Her er det bare å følge med!

Som den observante leser allerede har lagt merke til; har vi byttet ut logoen på papiravisa til en jubileumslogo. Det gir oss et bilde på hvor lenge avisa har eksistert.

Tenk hvor mye som har skjedd på Frøya og Hitra siden den spede begynnelsen på avisa, og hvor mye som har skjedd med avisproduksjon.

I begynnelsen måtte avisa snekres sammen, og det ble brukt skrivemaskiner og korrekturlakk. Det var også langt ifra enkelt å få bilder til sakene.

I dag produserer vi nettjournalistikk fortløpende gjennom hele dagen, sender pushvarsel når det skjer noe, og trenger kun en PC og en mobil for å publisere saker.

Vi kan ta ubegrensede mengder bilder og video, og kan sende det ut til leserne umiddelbart.

Aldri har det vært enklere å få tilgang på nyheter. Aldri har det vært enklere for oss å nå ut til leserne. Samtidig har det nesten aldri vært tøffere å nå gjennom i jungelen av informasjon.

Tiden til folk er verdifull, og vi må by på journalistikk som er så viktig for folk at de velger oss hver eneste dag. Det oppdraget tar vi på alvor. Vi skal underholde, engasjere, berøre og påvirke, og vi skal oppfylle samfunnsoppdraget vårt. For å få til det er vi avhengig av dere, våre lojale lesere.

Vi når 10.000 unike brukere hver eneste dag med journalistikken vår, og har over 4.500 abonnenter. Det er vi stolte av.

Det er dere vi er her for. Takk for at dere følger oss.

Dere tipser, er engasjert og bryr dere om avisa. Det er helt avgjørende for at vi kan spille en viktig rolle for Hitra og Frøya, også i de 50 neste årene.

Mvh. Lena Jørgensen,

redaktør i Hitra-Frøya (konst.)