Endelig var dagen kommet. Veiåpning med snorklipping, og servering på hotellet. Sjelden har Hitra og Frøyas ordførere vært mer forlikte. Den ene av dem dro til og med fram trekkspillet.

Dessverre er det alltid noen som er surmaga, og skal forsøke å dra ned stemninga, og nå ble det sannelig min tur.

Det snakkes om problemene i Vikansvingen. Dersom trafikale problemer var prioriteten, er det sannsynlig at man hadde oppnådd langt mer med å bruke disse ressursene i bunnen av Strømsvikbakken. Alle vet at det er der trailerne står på tvers hver vinter.

Trafikksikkerhet ser heller ikke ut til å være vektlagt i den ellers fine nyveien.

Hundeklubben ser ut til å på en eller annen måte ha skaffet seg egen avkjørsel i 60-sona.

Fastboende i området ville også ha avkjørsel her, men fikk beskjed om at det ikke var et tema.

Vår avkjørsel , som er mer trafikkert, er lagt til 80-sona. Den langt mer trafikkerte avkjørsla til Melandsjøen, har også havnet i 80-sona.

Kanskje er det verste eksemplet på avkjøring til den gamle fotballbanen, som visstnok er tenkt til parsellhager. Dersom du kommer i retning fra Fillan, og det gjør du nok, må du krysse veien i 80-sone mot bakketopp. Kanskje har du også ettermiddagssola i mot.

Så er nyveien åpnet, men avkjøring til de som bor her er fremdeles provisorisk. Busstoppet ved forsamlingshuset har til nå bare vært tilgjengelig ved klatring i steinrøys. De fleste som er avhengig av buss, er ikke godt egnet til slik aktivitet.

Jeg vet ikke hvilke toner ordføreren klemte ut fra trekkspillet sitt, men kanskje var det "Lyckliga gatan".

Magne Eriksen, beboer Øyaveien