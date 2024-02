Da alle drosjer skal over på EL. innen 1.07.25 . Dette vil skape store problemer for Taxinæringen ute i distriks-Norge med tanke på at det ikke er utbygd nok ladestasjoner her ute i distriktene. Hitra Taxi og flere taxieiere med dem er sikkert bekymret hvis dette vedtaket blir opprettholdt.

Tror denne tidsfristen blir knapp så her må det komme en utsettelse til flere ladestasjonene er på plass !

Jeg stiller spørsmålet i morgen torsdag 15.02.24 i Fylkesutvalget om dette.

Per Ervik

Politisk ledelse Trøndelag fylke