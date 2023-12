Snart er år 2023 historie og år 2024 vil gjøre sin entré…

Det følger alltid spenning og forventninger med når vi går inn i et nytt år, og mange av oss har nyttårsforsetter, personlige og gode sådanne. Men det som opptar oss kanskje like mye, er hvilke nyttårsforsetter verdens statsledere har? Spesielt de som er ansvarlige for krig og alle lidelser som preger verden i dag.

Vår medfølelse med de som opplever krig, tortur og tap av sine kjære, preger de fleste av oss, men hvilke lidelser som mange må tåle i denne gale veden er umulig for oss utenforstående å sette oss inn i. Vi er heldige som er forskånet fra slike traumatiske opplevelser.

Vi er heldige som bor i et land der det er rom for å utfordre, ytre meninger og si ifra om ting vi opplever som uakseptable, i samfunnet og i verden.

Vi slipper å kjempe for ytringsfrihet, som er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati, og vi har en viss innflytelse på den politikken som vårt land blir styrt etter gjennom vår stemmerett.

Mye kan bli bedre, også i vårt land. For eksempel kan velgernes innflytelse på hvem som skal velges inn i vår Nasjonalforsamling bli bedre.

Men vi har grunn til å være veldig takknemlig for at vi bor i Norge. Et land der det er rom for å engasjere seg og jobbe for mangfold, inkludering og åpenhet.

Vi må være takknemlig for at vi bor i et land der det er aksept og respekt for å være annerledes, ikke alle er ”A4”. Vi må jobbe for å ta vare på og forsterke de gode verdier vi allerede har, både i skolen, i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Jeg føler meg spesielt heldig som bor i en kommune der alle blir respektert, inkludert og tatt vare på. Jeg har inntrykk av at kommunens motto er: ”Ingen skal stå utenfor”. Kommunens stolthet, det nye ”Helsetunet”, er et bevis på akkurat dette.

Frøya er, for de fleste, en god og trygg kommune å bo i. Her er ingen elver som flommer over, ingen fjell det går snø- og jordras fra. Kort sagt så er vi forskånet fra store naturkatastrofer, og forhåpentligvis også fra krig og terror.

Noen ganger våkner vi opp fra vår trygge tilværelse og får presentert gjennom TV, radio og aviser, den elendigheten som skjer utenfor vår verden.

Denne erkjennelse gjør vondt. Det er vondt å se og høre nyhetssendinger som omhandler mange tusen sivile liv som går tapt, deriblant mange tusen barn, og alle menneskene som lider.

Hva er det som driver disse kyniske statslederne til å begå slike bestialske handlinger? Det er nok noe verken du eller jeg kan svare på eller forstå. Jeg har også vanskelig for å forstå Israels krig mot Hamas, der de til nå har ofret mer enn 20 000 sivile (voksne og barn), for å utrydde en terrororganisasjon.

Uansett hvor bombene og kulene kommer fra så er det for det meste uskyldige sivile som blir rammet, og da er Israel like ansvarlig som motparten.

Vi som lever i vårt fredelige hjørne av en urolig verden, kan kanskje gjøre noe for å bidra til en at verden blir bedre? Eller er det for naivt å tro at vi kan påvirke en hel verden?

En fredeligere verden starter kanskje med ”mine” holdninger og ”min” væremåte- i hverdagen, i familien, i lokalsamfunnet, i sosiale medier, på skole og på arbeidsplassen.

Det er vel alltid en fordel å være modige, forutsigbare, varme, empatiske, oppriktige og gode forbilder. Disse positive holdninger tror jeg kan være med på å endre samfunnet og verden til det bedre, og hvis mange nok har disse levereglene, så kanskje vi en dag får en fredeligere verden?

Som avslutning på min nyttårshilsen vil jeg sitere Per Fugelli:

”GI LITT MER FAEN – Og få et bedre liv. Vi må godta vår smerte. Forandre på det vi kan – og le av resten”.

Kloke ord fra en klok mann.

Men det er også viktig å huske at denne leveregel ikke er like lett å følge for alle, derfor er min oppfordring: Vær medmenneske overfor de som ikke har det like bra som deg, mange sliter også i vår kommune. La oss få tilbake ”nabokjærringa” og vis omsorg for alle.

Derfor vil jeg sende en ekstra varm tanke til dere som ikke har det bra, og som ikke har de store forhåpningene for det nye året. Det er gledelig om dere finner styrke i håpet. Ingen i verden kan ta fra deg friheten til å velge håp.

Med ønske om et GODT NYTT ÅR for alle!

Arild Margido Johansen