- I ei tid med kriger og stor uro mange steder i verden, er det lov å kjenne på høytidsstemning, synge og lytte til julesanger og høre på julebudskapet før du kanskje samles sammen med familie og venner på julaften, sier kirkeverge Tom Skare.

I år er det Kvenvær, Fillan,Sandstad og Hitra kirke som er kirkestedene som det er lagt feiring til. Kirkekontoret oppfordrer folk til å besøke den kirka som passer dem best denne dagen. På Sandstad deltar tradisjonen tro Strand Seniorbrass med musikk, og det bruker bestandig å bli julestemning når de lar tonene runge ut i kirka.

- Selv om jula for mange er en høytidsstund, er det også mange som føler på ensomhet eller savn over noen de har mistet. Da er det ekstra viktig at vi alle bidrar med å være raus og forståelsesfull, rett og slett bryr oss litt ekstra enn bare å få til den perfekte ribba i egen heim. Gi en vennlig julehilsen til kollegaen din eller hjelp til litt ekstra i heimen for at vi skal ha det så godt som mulig sammen. Vær raus med hverandre. Da kan det også være fint å gå i kirka på selve julaften og kjenne at julestemningen kommer sigende inn i egen kropp og sjel, hilser kirkevergen som allerede er kommet i julestemning.