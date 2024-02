Gratis tannhelsetjeneste var et tema ved kommunevalget i 2023 og under Erna Solbergs besøk på Frøya fikk jeg forklare for henne hvorfor god tannhelse er viktig for hele mennesket.

Jeg ga henne Rødts tannbørste, hun takket og kvitterte halvkvedet: «Du må være klar over at tjue prosent av velferden er bortkastet» uten at hun fikk tid til å utdype, før ordføreren loset henne videre. Grunnrente på laks var et viktigere tema akkurat da.

Påstanden om de bortkastede tjue prosent kan tolkes på flere vis uten at vi vet hva Solberg mente. Rasjonalisering av midler eller kutt i sløsing er mer vennlig enn å si at en av fem ikke fortjener velferden.

Besøket var like før Sindres omfattende aksjehandel hadde nådd nyhetene.

Fem måneder senere er det nå fokus på hans manglende fullførte studier til graden siviløkonom ved NHH. Det er ingenting i veien med det, men du må ha fullført utdanningen for å kunne bruke tittelen siviløkonom. Statsministeren var klar over at tittelen og festringen ble brukt ved finere anledninger, uten at hun satte noen stopp på det.

Dette gir aksiomet «Fake it till you make it» kredens. Likeens at «tjue prosent er bortkastet».

Kutt ut det femte studieåret, du trenger det ikke.

Med hilsen melllom orkanene, og noe annet å fokusere på, enn det grusomme som utspiller seg på Gaza.

Steven Crozier