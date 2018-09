Direktøren kommer for å svare

Næringsliv

"Pumpestasjonprosjektet til Hitra Kommune i Brøttingsvågen på Fjellværøya er nå utsatt på grunn av at TrønderEnergi ennå ikke har tatt tak i meldingen som ble levert 05.03.2018".

Dette eksemplet bruker Hitra næringsforering i sin innkalling til et åpent møte på Dolmsundet hotell, mandag 17. september.

Da kommer TrønderEnergis nettdirektør Bjørn Rune Stubbe med kolleger for å møte næringsaktører og andre som er berørt av en omlegging som er gjort innen kraftselskapet. Dette gjelder forhåndsmelding av prosjekter der man er avhengige av strømoppkobling.

Næringsforeninga på Hitra har hatt henvendelser fra aktører i elbransjen om problemet, og sammen med ordførerne har næringsforeningene på både Hitra og Frøya sendt henvendelse til TrønderEnergi.

Hitra næringsforening beskriver situasjonen slik:

"TrønderEnergi sin avdeling på Frøya var en eksemplarisk samarbeidspartner for de lokale bedriftene i elektrobransjen; med god kommunikasjon, løsningsorientering og saksbehandlere som deltok sammen med bedriftene i planlegging og utarbeidelse av tidsplan. Forhåndsmeldinger ble behandlet lokalt og det forelå som regel et svar i løpet av et par dager, maksimalt 2 uker. For et par år siden endret så TrønderEnergi rutinene fra lokal til sentral behandling av forhåndsmeldinger. Etter sigende skulle alle meldinger fremdeles behandles innen 2 uker, maksimalt 4 uker. Realiteten er at ingen meldinger nå behandles raskere enn 6-8 uker, og det tar av og til opp mot 12-16 uker.

Våre lokale bedrifter har fått beskjed fra TrønderEnergi om at de nå ikke skal ha noen kommunikasjon med avdelingen på Frøya når det gjelder forhåndsmeldinger. Meldingene skal legges inn i systemet – hvor de blir stående i kø – før de tildeles en sentral saksbehandler – og blir overført i denne saksbehandlerens kø. TrønderEnergi har selv innrømmet at utilstrekkelige saksbehandlerressurser sentralt er grunnen til den lange behandlingstiden. Og utilstrekkelige saksbehandlerressurser – skyldes det et ønske om besparelser fra TrønderEnergi sin side? Hvis ikke skulle man tro at dette skulle være en enkel sak å finne en løsning på. Flere saksbehandlere sentralt. Eller aller helst tilbakeføring av behandling av forhåndsmeldinger til avdelingen lokalt og at den styrkes, de ansatte her kjenner de lokale forholdene og kan gi rask og riktig tilbakemelding".

- Resultatet er at prosjekter blir sterkt forsinket. Ingen leverandører kan påbegynne sin del av jobben uten å være sikre på at prosjektet vil få strøm levert og dermed vil kunne realiseres. Bedriftene bruker mye unødvendig tid på å få fram svar. Hvem skal betale for denne tiden? Kundene rammes – det gjør også TrønderEnergi sitt omdømme, skriver Hitra næringsforening

- Vi ber om at TrønderEnergi kommer raskt tilbake med informasjon om hvordan man vil finne en løsning på denne uheldige situasjonen. Som dere vet er det full fart framover her ute i øyregionen Hitra og Frøya, og vi er avhengig av å ha samarbeidspartnere og leverandører som evner å henge med i utviklingen – også når det gjelder å få på plass effektive rutiner.