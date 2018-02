Hit, men ikke lenger

Nyheter

Frøya formannskap tok i dag befaring på deler av området hvor Sistien skal planlegges.

Rådmannen hadde lagt fram et forslag om å begrense planområdet, fra det som i utgangspunket skulle være en strandsti på 1,5 kilometer fra Siholmen til Rabben, til en 800 meter langs sti.

Saksbehandler Otto Falkenberg poengterte at planarbeidet formelt sett ikke var startet, da man må ha avklart plangrensene. Det er områdene i yttergrensene, mot Rabben og Siholmen, som har vist seg ekstra problematiske.

Etter befaringen vedtok flertallet (Ap) å gå for den avgrensningen rådmannen hadde forslått. Opposisjonen foreslo å sette planarbeidet i bero til arealplanen for Sistranda er klar.

I borgerlig gruppe er det delte meninger om hele konseptet med en Sisti. Aleksander Søreng (Frp) har tidligere uttalt at han han er sterkt imot. Høyres Remy Strømskag uttalte derimot at han synes det er synd at man må kutte av stien, og ikke føre den helt fram til den planlagte liggekaia på Siholmen. Arvid Hammernes (V) sier han synes hele saken er problematisk. Han viser blant annet til at det er lansert andre forslag til hvordan man kan gjøre Sistrandsfjæra mer tilgjengelig uten å legge en sti på jordene langs sjøen.