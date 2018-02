Fire spillere har gått fra Frøya FK til Hitra FK

Nyheter

Hitra Fotballklubb-trener, Ole Hofstad Eide, bekrefter ovenfor Lokalavisa Hitra-Frøya at fire spillere har gått fra Frøya Fotballklubb og over til dem.

I følge Hostad Eide oppgir de fire spillerne forskjellige årsaker til at de har ønsket å bytte klubb.

- To av de var ikke med noe særlig på høsten for Frøya FK i fjor av ulike årsaker, men de ønsket å spille på et litt høyere nivå i år. Deretter kom det to til som ble med etter at de hadde snakket med de to andre som allerede hadde skiftet klubb.

Det er nok er en blanding av usikkerhet om det blir et seniorlag på Frøya og det at vi rykket opp en divisjon som har ført til at de byttet klubb, tilføyer Hitra-treneren.

Han sier han er meget godt fornøyd med de fire spillerne som har kommet.

- De har bidratt til økt nivå på treningene og har kommet fint inn i spillergruppen. Vi møter mye bedre lag i år og da er det optimalt å få inn nye spillere som fører til ekstra konkurranse om plassene.