Elise og Andreas solgte alt og realiserte friluftsdrømmen

Høsten 2014 beste ekteparet Elise Theoline og Andreas Skagøy seg for å ta permisjon fra jobb og studier, selge innbo og leilighet og realisere et drømmeår ute i naturen. Paret oppholdt seg størsteparten av tiden i Nord-Norge og forteller i et intervju med Lokalavisa Hitra-Frøya i 2017 at de hadde utrolig mange flotte opplevelser. De padlet i Vesterålen og Lofoten, jaktet rein på Dovre og fugl i Sverige. De hadde også topptur på ski i Lyngen og da de vandret i Passvik oppdaget de ferske bjørnespor.

De sier videre at året var en bratt læringskurve. Hvor de opplevde å bli fryktelig godt kjent med oss selv og ikke minst med hverandre som ektepar. Nå skal de dele sine turerfaringer med øyfolket.

Eventyrparet satser på Frøya - Er det ikke fjell på Frøya? Hvordan skal dere overleve?

Eventyrjente

Kanskje har du sett eller hørt om Elise Theoline og Andreas Skagøy tidligere? Begge er kjente fjes når det kommer til friluftsliv i Norge. Det hele startet da Elise i 2011 bodde ute i hengekøye en hel vår.

- Jeg jobbet i barnehage og istedenfor å sykle hjem, syklet jeg avgårde i kommunen og satte opp hengekøya mi. Det var veldig spennende, smiler den sporty jenta.

Det hele ble filmet og vist på TV noe som førte til at NRK i 2012 vant Gullruten for dokumentaren om Elise kalt "Min ungdoms vår".

Hun har siden vært en av deltakerne i den populære NRK-serien "Eventyrjenter".

Ekteparet Skagøy opprettet en blogg da de tok fatt på friåret ute i naturen. Dette har siden resultert i boken "Et liv ute". De ble nominert til “Årets villmarking” i 2015.

- Hvordan skal dere overleve uten fjell?

Elise kommer opprinnelig fra Bud utenfor Molde. Andreas er født i Finnmark, men oppvokst i Ålesund. Det er jobb som har lokket dem til å flytte hit fra Tromsø. Elise jobber i Rabben barnehage og Andreas i Åkerblå.

Elise sier det er en ting som blir litt rart med å bo her.

- Og det er mangelen på fjell. Reaksjonen vi fikk da vi fortalte det, var hvordan skal dere overleve? Men ut fra det lille vi har sett til nå, virker det ganske idyllisk her hvor man har mange muligheter innen sjøfriluftsliv. Vi har sett at det er et aktivt klatremiljø og vi gleder oss til å sjøsette den gule båten vår MS Kanari her. Andreas har tidligere prøvd å ta storkveite uten hell. Kanskje kommer den på Frøya. Kajakk blir fint og vi planlegger å starte med dykking. Jeg har allerede dykkerlappen, og Andreas er på jakt etter dykkerutstyr, fortalte Skagøy til lokalavisa for et års tid siden.

Foredraget deres holdes i Sofabaren ved Hotell Frøya torsdag 1. mars. Foredraget er gratis og åpent for alle, og arrangeres av Frøya turlag som samme kveld avvikler årsmøte etterfulgt av middag for de frivillige som har bidratt med dugnadsarbeid gjennom året i turlagets regi.