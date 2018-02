Nå starter reisinga av det som skal bli øyregionens høyeste leilighets-bygg

Nyheter

Etter flere måneder med grunnarbeid, har byggearbeiderne de siste dagens bygging av sålen til det som etterhvert skal bli øyregionens høyeste leilighets-bygg. Boligbyggelaget Tobb har fått tillatelse til å bygge i fem etasjer ved Storhaugen i Fillan sentrum, rett ved der Europris holder til.

De siste dagene er også den store krana som skal løftet byggelementene blitt reist på byggeplassen.

I følge Tobb og eiendomsmegler Jan Vidar Lysbakken hos Heimdal Eiendomsmegling skal de første leilighetene på Storhaugen være innflyttingsklare første halvår neste år.

- Vi har trettitre leiligheter på Storhaugen fordelt på bygg A og bygg B ute til salg nå, sa Lysbakken til lokalavisa da vi snakket med ham ved juletider.

Dette er antallet solgte leiligheter på Storhaugen så langt - Salget bærer preg av at byggesaken har tatt tid, men vi er i rute, forsikrer megler Jan Vidar Lysbakken.

I utgangspunket var det snakk om nærmere femti leiligheter. Det er fortsatt planen, men det betinger videre leilighetssalg, sier megleren.

- Prosjektet går som opprinnelig planlagt og antall leiligheter er uendret. Det er planlagt et bygg C, men vi har ikke startet noe salg av leiligheter her ennå før vi har solgt nok i de to første byggene. Vi må nok selge noen leiligheter til uten at jeg kan si eksakt antall, men jo raskere salget går, jo raskere kan vi realisere alle tre bygg. Da blir det nærmere femti leiligheter.