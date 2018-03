Begge brønnbåtene ble døpt på andre forsøk

Nyheter

Strand Seniorbrass og Sistranda Mannskor sto for de musikalske innslagene da Helge Gåsøs to nye brønnbåter, MS Gåsø Jarl og MS Gåsø Freyja, ble døpt lørdag ettermiddag. På formiddagen hadde publikum fått anledning til å gå om bord å se seg rundt.

- Takk for at vi har fått båtene i drift, på en nesten knirkefri måte, sa Helge Gåsø i sin åpningstale.

Prest Thormod Høyen hadde fått oppdraget med å lede seremonien. Dåp, ikke bare av mennesker, men av båter, hus og andre fine ting, har vært en lang tradisjon i flere hundre år, fortalte Høyen.

- Disse båtene bidrar til arbeid, effektivitet og samhold. Det gir noe å stå opp for hver dag, mener Høyen.

Flott tale fra gudmora

Jorun Gåsø, kona til Helge Gåsø, og ordfører Berit Flåmo hadde fått det ærefulle oppdraget med å være gudmødre for båtene.

- Jeg kjenner jeg er stolt av å stå her i dag og være gudmor. Dette er et stort øyeblikk for meg, og en stor ære, innrømmer Gåsø.

I sin tale fortalte hun om navnene Jarl og Gåsøs opprinnelse. Jarl er både en tittel og et eldgammelt verdighetsnavn som har eksistert lenge før Harald Hårfagres rikssamling. Jorun Gåsø har funnet fram til at navnet Gåsø stammer fra Anton Gåsøya. Han var fisker og kunne forutse hvordan været skulle bli.

- Mange har fundert på hvorfor skip omtales i ho-kjønn. Man har nå funnet svar i form av fem fellesnevnere, fortalte Gåsø.

Hun tar makta i et ubevokta øyeblikk. Hun bytter navn når hun bytter eier. Hun koster mer i vedlikehold enn eieren hadde planlagt. Hun sparkles og males før hun stilles ut. Og hun blir mer og mer vanskelig å håndtere med åra.

Gåsø valgte gudmødrene selv

- Det skal bety lykke å knuse sjampagneflaska på første forsøk, sa Jorun Gåsø.

Det greide imidlertid verken hun eller Berit Flåmo å få til, men stemningen var god og båtene ble godt døpt og velsignet av Høyen. Flåmo holder sin dåpstale under middagen på Hotell Frøya lørdag kveld.

- Det er en stor ære å få være gudmor og det var en fin og verdig seremoni, forteller Flåmo etterpå.

Helge Gåsø selv var også veldig godt fornøyd med dagen og hadde selv valgt gudmødrene.

- Marine Harvest fikk komme med forslag hvis de ville, men det ble til at jeg valgte de som var mest naturlige, forteller Gåsø.

32 arbeidsplasser ombord

Begge båtene ble satt i arbeid for Marine Harvest da de kom fra verftet i fjor, den første i mars, den andre på senhøsten. Til sammen utgjør de en investering på rundt 600 millioner kroner for rederiet.

- Vi takker Marine Harvest Norway AS for kontrakten på levering av brønnbåttjenester. Det har løftet vårt selskap betydelig kompetansemessig og gir direkte 32 nye arbeidsplasser, uttaler Frøy rederi AS.