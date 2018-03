Fortsatt mulig å gi fram til denne datoen

Nyheter

Russen har nylig gått med innsamlingsbøsser til inntekt for Krafttak mot kreft på Hitra og Frøya, og forteller at de får mange spørsmål om hvor lenge det er mulig å gi digitalt eller via Vipps til årets aksjon.

- Det er mulig å gi fram til mandag 12.mars, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hilde Wormdahl i Kreftforeningen.

12. mars kommer Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel til øyregionen for å avrunde årets lokale aksjon. Da vil det offentliggjøres hvor mye som har kommet inn i bøssene i år, hvilken øy som har fått inn minst sum til sammen og dermed hvilket russekull som må ta seg en iskald dukkert.

En uke før aksjonen avrundes har det digitalt kommet inn 211 105 kr på Frøya og 186 600 kr på Hitra.

Frøyas digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Hitras digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Frøyas Vippsnummer er: 461039

Hitras Vippsnummer er: 461038