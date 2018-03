Indiana kjøper opp konkursbo og starter klinikk

Nyheter

Indiana Einarsdottir skal etter påske starte opp ny audiografklinikk på Hitra. Hun forteller at hun og familien kom flyttende til Fjellværsøya i desember i fjor fordi hun hadde fått seg jobb ved audiografklinikken Audioplus sin avdeling her ute.

- Dessverre rakk jeg bare å jobbe der i to måneder før firmaet gikk konkurs i januar. Men når slikt skjer må man skape muligheter selv. Så nå har jeg kjøpt konkursboet til tidligere eier og planlegger å starte opp egen klinikk på Hitra om kort tid.

Et stort behov

Indiana kommer opprinnelig fra Island.

- Da jeg flyttet til Trondheim i 2010 tok jeg audiograf-utdanning og de fire siste årene har jeg jobbet som audiograf i Tromsø.

Indiana legger til at det er et stort behov for en audiograf som kan hjelpe mennesker med hørselsproblemer her i øyregionen. Blant annet har Indiana kunnskap om oppfølging og bruk av høreapparat og annet audiologisk utstyr.

- Jeg ønsker at det fortsatt skal finnes et lokalt tilbud som gjør det enklere for hitter- og frøyværingene. De slipper nå å måtte bruke tid og penger på å reise til Brekstad, Trondheim eller Orkanger for å få hjelp.

To avdelinger

"Einarsdottir Høreklinikk AS" tar også over det tidligere lokalet til Audioplus på Hitra helsetun og kommer i tillegg til å åpne avdeling i Hemne kommune.

- Jeg skal være to dager på hvert sted. Den tredje dagen blir etter behov og avtaler.

Hun forteller stolt at hun har fått gode tilbakemeldinger på klinikk-planene sine. Hitra Hørselslag var blant de som ytret bekymring da det ble kjent at Audioplus hadde gått konkurs og håpet at en ny audiograf skulle være på plass om kort tid.

Den lille familien har også funnet seg godt til rette på Fjellværsøya.

- Vi trives utrolig godt. Her har vi lyst til å bli. Mannen min har fått seg jobb som tømrer og datteren vår har startet i barnehagen i Knarrlagsundet. Det blir spennende med nye utfordringer og ikke minst får jeg bidratt til samfunnet her, det er nettopp det jeg ønsker, smiler Indiana Einarsdottir.