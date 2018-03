Lerøy Midt med rekordstort pengebeløp til årets Krafttak-aksjon. Doblet summen fra de ansatte

Nyheter

Lerøy Midt har i dag fredag overført 163.190 kroner til hitrarussens digitale innsamling til Krafttak mot kreft. Lerøy Midt har utfordret ansatte til å gi en sum hver til kreftaksjonen 2018 og sagt at de skulle doble den summen som kom inn.

Det første budet på Charlotte har kommet - Det er jo ikke alle forunt å bli auksjonert bort!

- Ansatte har engasjert seg i aksjonen og bidratt med 53.190 kroner. Lerøy Midt har doblet summen fra ansatte og gir 110.000 kroner. Totalt overføres det i dag til Kreftaksjonen ved Hitrarussen 163.190 kroner. Vi er imponerte over ungdommens engasjement! Takk for innsatsen, skriver Lerøy Midt på hitrarussens digitale aksjonsnettside.

Kreftforeningen har overfor lokalavisa bekreftet at dette er et virkelig bidrag. Tidligere i uka ble det lagt inn et lurebeløp på den digitale innsamlingsaksjonen av en som kalte seg Kjell Inge Røkke.

Fredag ettermiddag har det kommet inn 425.978 kroner til hitrarussen og 316.555 kroner til frøyarussen, noe som gjør at øyregionens samlede innsats til kreftsaken allerede har passert hele 700.000 kroner. Og ennå er det mulig å gi:

Det er mulig å gi fram til mandag 12. mars.

Frøyas digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Hitras digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Frøyas Vippsnummer er: 461039

Hitras Vippsnummer er: 461038