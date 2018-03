Støtter tare-etablering

Nyheter

Leica AS har søkt om tillatelse til tareoppdrett ved Langøya og Synstøya, vest for Dyrøya i Frøya kommune.

Måsøval fiskoppdrett har lokalitet for lakseoppdrett tett inntil området det søkes for, og har meldt sin bekymring for at tareoppdrettet kan ha negativ innvirkning på deres oppdrett. Etter et dialogmøte mellom aktørene er den ene lokaliteten flyttet noe. Men Måsøval opprettholder sin bekymring, som blant annet går på:

- usikkerhet på hvilken innvirkning tareanlegget vil ha på oksigennivået i Måsøval fiskeoppdrett AS sitt anlegg

- ønsker en faglig utredning vedrørende om tareoppdrett vil gi grobunn for opphopning av parasitter og eventuelle andre organismer som kan ha negativ påvirkning på laksen i merdene.

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har hatt saken til uttalelse, og de anbefaler at Leica får tillatelse, men ber om at Måsøvals anmerkinger blir vurdert av sektormyndighetene i den videre behandlingen.