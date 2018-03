Nyheter

Etter å ha startet turen på Sistranda rullet det lørdag morgen like før klokka halv åtte inn en turbuss på bussholdeplassen i Fillan.

Eier og sjåfør Harald S. Lian kan fortelle at han har gått til anskaffelse av en buss som skal brukes til turkjøring. Blant annet har Harald tenkt å kjøre øyværinger på dagstur til Storlien.

- Dette er vår første tur fra Hitra og Frøya til CoopExtra Storlien. Det er artig å prøve noe nytt. Tilbudet tror jeg øyfolket vil ha.

Lian åpner for at det blir mulighet for å gjøre svenskhandel på fast basis om tilbudet til Harald S. Lian Transport AS blir godt mottatt lokalt.

- Da kommer det til å bli turer til Sverige på lørdag i slutten av hver måned.

Viser støtte

En av de som gikk på bussen til Sverige på lørdag var Robert Larsen.

- Jeg så tilbudet til Harald, hadde anledning til å bli med og tenker at det er fint å støtte opp om dette. Det er positivt med noe nytt. Jeg håper at folk blir å benytte seg av bussturene videre.

Hva tenker du å kjøpe i dag da?

- Det blir å kjøpe entrecôte og fylle opp ølkvoten det, ler Larsen.

- Ellers tar jeg det bare som en tur. Jeg ser for meg at jeg blir å benytte muligheten ved en senere anledning også.

Har savnet å ta en Sverigetur

Turen koster 500 kr. per pers tur/retur.

- Det er ikke ille, poengterer en av de andre passasjerene og legger til at det hadde kostet mer å skulle kjøre til Storlien selv.

Harald forteller at han satser på dette fordi han har hørt fra flere hold at folk har savna å ta en Sverigetur med buss fra øyregionen. Det går i dag buss til Storlien fra for eksempel Trondheim.

Det er ikke fullt på bussen denne gang, men flere forteller at de skal bli med senere, legger Lian til.

Bussen bruker omtrent tre og en halv time i kjøretid. Passasjerene er tilbake i Fillan rundt klokka 18.00 og på Sistranda klokka 18.30.