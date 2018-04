Har kastet sitt blikk på et område ved Uttian-brua, setter Hallaren på vent

Nyheter

Utbygging av næringsarealer på Hallaren kan bli dyrt, vurderer rådmannen. Nå har kommuneadministrasjonen kastet sitt blikk på et område øst for Uttian-brua.

Rådmannen foreslår at formannskapet gir klarsignal til å starte et forprosjekt i dette området på Uttian, og samtidig sette videre utviklling av Hallaren på vent inntil man har fått oversikt over Uttian.

- En av grunnene for høy kostnad for ferdig opparbeidet næringsareal på Hallaren er store masseforflytninger. Selv om det er korte avstander med utsprenging og direkte utfylling på samme område, blir denne operasjonen svært kostnadskrevende. Når rådmannen nå ser på Uttian som et mulig område for utvikling av næringsareal så er dette med bakgrunn i gode havneforhold, men ikke minst at området ikke har høye koter med berg som skal sprenges og fraktes internt på området. Videre er det mulig å gjennomføre trinnvis utbygging, samtidig som at det først opparbeidede arealet vil ligge sjønært, skriver rådmannen til formannskapet.

I fjor fikk rådmannen i oppdrag å sjekke om grunneiere på Hallaren og Nesset ønsket å selge til bruk for kommunale næringstomter. Ifølge rådmannen ønsket ikke grunneieren på Nesset dette, mens man har gått videre i dialog med grunneier på Hallaren.

- Under formannskapets møte 13.03.2018 ble det avholdt en befaring med mål gjøre en ytterligere studie som kan lede frem mot identifisering av et område som kan bygges ut for næringsformål, der kostnaden for ferdig opparbeidet areal vil ligge lavere enn kalkylene for Hallarn. Et av de arealene som virker særdeles interessant som også har vært tema ved tidligere befaring, er området rett øst for Uttian bru, skriver rådmannen.