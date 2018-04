Her er planene for nye Dyrøy oppvekstsenter

Nyheter

Et nybygg på 500 kvadratmeter med barnehage, musikkrom og personalavdeling pluss en ombygging og totalreabilitering av det eksisterende bygget.

Det er hva rådmannnen anbefaler for politikerne etter at hun i fjor sommer fikk i oppdrag å planlegge en oppgradering av Dyrøy oppvekstsenter i tråd med utvikling av barnetallet. Politikerne i formannskapet får servert saken på sitt møte til uka.

Ønsket byggestart for byggetrinn 1, som er selve nybygget, er i sommer eller tidlig høst, men antatt overtakelse i april neste år, mens byggetrinn 2 (ombygging/rehabilitering) må komme i direkte forlengelse av dette, skriver rådmannen.

- Dyrøy oppvekstsenter er sterkt nedslitt og har et akutt behov for vedlikehold og oppgradering. Det har vært arbeidet med planer for mindre vedlikehold og oppgraderinger siden årsskiftet 2014/2015 uten at tiltak av betydning er gjennomført, heter det i sakspapirene.

Også et mindre utbyggingsalternativ er vurdert, et på rundt 380 kvadratmeter. Dette alternativet har redusert størrelse på møterom, lagerareal, garderobe og klasserom. Dette er i underkant av fire millioner kroner billigere enn det som nå blir anbefalt av rådmannen. Det har en prislapp på 24 millioner kroner.

- En prisreduksjon for alternativ 2 med 3,6 mill (15%) anses som en forholdsvis begrenset besparelse for å sitte igjen med et prosjekt med åpenbare mangler samtidig som en går glipp av muligheten for å opprettholde kontinuerlig drift av oppvekssenteret, heter det i administrasjonens vurdering av saken.

En framhevet fordel med den anbefalte løsninga er også at skoleledelsen mener det da er lettere å drive skole og barnehage samtidig med byggeperioden.

- Et viktig moment i forbindelse med byggearbeidene er de logistiske utfordringene mht. byggearbeider mens det er skoledrift, flytting av elever etc. Enhetsleder mener dette best kan løses med alternativ 1. Da forutsettes eksisterende barnehage flyttet inn i eksisterende skolebygning fra byggestart tilbygg sommer/høst 2018. Når tilbygget med barnehage er ferdig (1. kvartal 2019?) tas den ene avdelingen i bruk for barnehagen, mens de øvrige arealer i tilbygget anses midlertidig å kunne huse skolen og personalet. Denne midlertidige løsningen vil vare mens ombyggingen av eks. skolebygg pågår. Antatt byggetid 6-8 måneder (april-desember 2019). Når denne perioden er over vil også den andre barnehageavdelingen kunne tas i bruk. Hvis dette lar seg gjennomføre vil det innebære en enklere organisering og betydelig kostnadsbesparelse ved at en unngår transport av elever til andre undervisningssteder og evt. leie av midlertidige lokaler. Det anses også gunstig at elevene kan bli værende i sitt nåværende sosiale miljø, skriver administrasjonen.