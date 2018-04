Selger sitt studio, men har ikke tenkt å gi seg

Nyheter

Bygget som huser ”Studio Bernhard” i Oldervikveien i Fillan skal selges, det bekrefter eier Arild Bernhardsen. Arild har vært øyrikets egen fotograf i 35 år og forteller at grunnen til at han selger bygget er fordi tidene har forandret seg.



- Nå har det blitt slik at de fleste jobbene foregår ute og jeg reiser rundt på ulike foto-oppdrag på Hitra og Frøya, men også utenom øyregionen. Det er grunnen til at jeg ikke ønsker å ha et så stort lokale lenger.

Selv om Bernhardsen selger studioet sitt skal han fortsette som fotograf. Han legger til at er det noen på Hitra eller Frøya som trenger fotograf så er det bare å ta nærmere kontakt.