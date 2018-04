Har lagt ned en enorm innsats i denne ambisiøse musikalen

Nyheter

Det er litt av et prosjekt musikal-gruppen har gitt seg i kast med i år. Hamilton blir den nittende musikal-oppsetninga fremført på Frøya av elever fra den lokale videregående skolen. Det er full trøkk, kul musikk, koreografi og enormt mye tekst til utfordrende låter som terpes av øyungdommene i Frøya kulturhus onsdag ettermiddag. Dette er også den første dagen at alt skal sys sammen med bandet før fredagens premiere.

Hamilton handler om en av Amerikas landsfedre, Alexander Hamilton, en immigrant i fra de vestindiske øyer som ble George Washingtons høyre hånd under den amerikanske revolusjonskrigen og den nye nasjonens første finansminister. Musikalen har siden 2015 gått sin seiersgang i New York og i London, og til helga blir det mulig å oppleve den i Frøya kulturhus (!). Hamilton er en forrykende musikal om maktspill, kjærlighet og krig på slutten av 1700-tallet. Det som gjør musikalen så spennende er at den blir fortalt i moderne musikalsk innpakking. Inspirert av nye artister og med en blanding av hip hop, jazz, RnB og rap, blir Hamilton-musikalen beskrevet som ”historien om Amerika den gang - fortalt av Amerika nå”.

Et ambisiøst valg

Det meste begynner å falle på plass, forteller musikal-ansvarlig Elisabeth Antonsen Dyrø i en av pausene og medgir at dette har vært en komplisert musikal å jobbe med.

- Det har vært et ambisiøst prosjekt og jeg måtte gå noen runder med seg selv før valget falt på Hamilton. Musikalen tiltaler ungdommene og er noe helt annet enn det vi har satt opp på Frøya tidligere.

De kan sette opp denne musikalen fordi dette har vært en veldig arbeidsvillig gjeng, sier Antonsen Dyrø. En annen grunn er fordi det er såpass mange elever som deltar i årets musikal.

- I år er det 36 ungdommer og tolv av disse pendler fra skolested Hitra. Dette er den første gangen at det er så mange elever med. Det skyldes nok at det i år har blitt ordentlig tilrettelagt for at Hitra-elevene kan delta. Det skulle bare mangle når de tidligere vgs-skolene har blitt slått sammen til en enhet.

Ei større gruppe gjør musikalen mer stabil og Elisabeth sier at elevene fra Hitra er en god ressurs å ha med seg.

-Gjennom pendlingen hver uke har de tydelig vist at de virkelig ønsker å delta.

- Dette blir moro! Nå skjønner de at det nærmer seg Elisabeth Antonsen Dyrø er strålende fornøyd med årets musikalelever, og gleder seg stort over danseøvingene som startet denne helga. Nå blir det fullt fres med terping av manus og dansetrinn fram mot premieren på musikalen Hamilton i midten av april.

Startet tidlig med pugging

For å lykkes med en forestilling som "Hamilton" er man avhengig av at det legges ned mye øving.

- Og ungdommene har virkelig lagt ned en helt enorm innsats selv. Hovedrolleinnehaverne skjønte tidlig at de hadde en stor jobb foran seg og at det bare var å starte med pugginga, smiler Elisabeth.

Ole Jakob Stølan og Alexandra Flåhammer har hovedrollene som motpolene Alexander Hamilton og Aron Burr, mens Brage Lervåg Ulvan spiller George Washington. Søstrene Schuyler spilles av Mariell Kjønnøy, Ida Reppe Johansen og Joesephin Steinbach. Originalt er det ingen dialog i Hamilton, men i Frøya-versjonen vil en fortellerstemme sørge for å geleide publikum gjennom musikalen. Det blir fremført 18 sangnummer.

Det er fortsatt romslig med billetter igjen til lørdagsforestillingene, men premieren fredag 13.april og forestillingen på søndag den 15. april begynner å fylles opp bra, opplyser Frøya kultur- og kompetansesenter.