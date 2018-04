Nyheter

Politi og brannvesen rykket torsdag ettermiddag ut til en grasbrann i Badstuvika på Innhitra.

Like etter klokka 15 opplyser politiet at de har kontroll på stedet. Brannen skal ha startet i forbindelse med luking og brenning av det som var dødt i en hage. Dette kom ut av kontroll og spredte seg over et mindre område. Brannen ble slukket av politi og brannvesen.