Seks nye bilister er blitt førerkort-løse etter fartskontroll på Lakseveien

Politiet i Orkdal lensmannsdistrikt opplyser at UP425 gjennomførte en fartskontroll på Fv714 i går, torsdag. Det resulterte i seks anmeldelser med førerkortbeslag og tre forenklede forelegg. Høyeste hastighet målt var 100 km/t i 60 sonen.

I den nyeste utgaven av papiravisa/e-avisa har lokalavisa HF denne gang tatt en nærmere prat med distriktslederen for Utrykningspolitiet (UP) i Midt-Norge, Tor Magne Kalland. Her forklarer Kalland hvorfor UP ønsker å gjennom flere og større kontroller på Hitra og Frøya.