Kaller inn ekstramannskaper - frykter at lyngbrannen tar to fritidshus

Nyheter

Det er kraftig røykutvikling i forbindelse med en lyngbrann i enden av Hvitsandveien på Nordbotn på Fjellværsøya. Det brenner over et større og ulendt område, men det er foreløpig vanskelig å få oversikt over omfanget av brannen.

Klokka 16 forteller brannmester Tor Arne Malm ved 110-sentralen til Hitra-Frøya at de må kalle inn ekstramannskaper fra Sivilforsvaret.

- Vi trenger forsterkninger og har bedt FiG-en om å komme, sier Malm.

FiG er det samme som Frivillig innsatsgruppe, eller også kalt Sivilforsvaret. Lokalavisas reporter på stedet forteller om kraftig røykutvikling og at det nå ved 16-tida brenner over et stort område. Brannen er på vei ned en skråning der det ligger to fritidshus. Mannskaper fra brannvesenet jobber iherdig med brannpisker og vann, og spyler nå terrenget for å lage en hindring for brannen.

Det var ved 14:50-tida at brannvesenet på Hitra rykket etter melding om en lyngbrann på Fjellværsøya.

- Vi har fått melding om at det brenner på et 50 kvadratmeter stort område ved Nordbotn. Brannvesenet er på vei for å slukke brannen, sa brannmester Tor Arne Malm ved 110-sentralen til Hitra-Frøya da vi snakket med ham i 15-tida. Nå klokka 15:45 tyder brann-spor i terrenget på at det brannen har utviklet seg vesentlig mer og at det kan være snakk om flere mål som er avsvidd.

Mannskaper fra brannvesenet jobber iherdig med brannpiskere i håp om å få slukket brannen.

Brannårsaken er ikke kjent, men det sies i området at at det skal være gjort arbeid på kraftlinjer i området i dag. Det spekuleres i om dette kan ha medført gnister.

hitra-frøya.no oppdaterer saken.