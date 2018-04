Nyheter

Seks hundeeiere og deres unge, firbeinte venner har vært på valpekurs gjennom den lokale hundeklubben.

- Å ha hund innebærer mer arbeid enn jeg hadde trodd, sier eieren av Elvis (6 måneder), Marit Ulseth Ervik.

En sprellende, sprudlende dansk-svensk gårdshund ved navn Elvis logrer av hjertens lyst i armene på eieren Marit Ulseth Ervik. Hun og mannen Ulrik har sagt ja til å fortelle om hvordan de opplevde å gå på valpekurs med det siste medlemmet i familien, og da må jo både eiere og hund fotograferes. Og som alle hunder er valpen overlykkelig over å få komme til flokken sin, etter en pause i bilen.

- Jeg er glad vi meldte oss på kurset, for vi har hatt noen utfordringer, spesielt med biting, sier Marit.

- Også er vi en familie på fem, derfor har vi hatt fem ulike måter å oppdra hunden på, legger Ulrik til.

Lærerikt

Det var et bevisst valg at de kjøpte dansk-svensk gårdshund, da de først bestemte seg for å kjøpe hund.

- Vi valgte denne rasen på grunn av størrelsen, at den knytter seg til eierne sine, og at den er kjent for å ha et godt gemytt, sier Marit.

- Men å få valp i huset var mer arbeid enn jeg hadde trodd, fortsetter hun.

Hun og Ulrik vil anbefale alle som skaffer seg hund å gå på valpekurs.

- Kurset var veldig lærerikt. Det viktigste vi har lært er å belønne positiv oppførsel. Etter kurset er vi langt fra ferdig utlært, men vi har fått noen redskaper for å nå målet om en veloppdragen hund og et trivelig hundehold. Også tror vi det er viktig å fortsette å møte opp i klubben for å holde lærdommen ved like, sier Marit Ulseth Ervik.

Hundehold skal være positivt

Kurset ble holdt i regi av Hitra og Frøya hundeklubb, som hadde leid inn Marianne Berger i Sportshunder AS. Marianne var fornøyd med kursdeltakerne etter endt kurshelg.

- De var dyktige. Det var stor framgang fra vi startet lørdag, til avslutning på kurset søndag ettermiddag.

Treneren har forståelse for at enkelte opplever frustrasjon etter at de har blitt valpeeier.

- Den største feilen er at de ikke setter seg inn i hva de får i hus. Og mange får sjokk når hunden blir kjønnsmoden og utfordrende, sier Marianne Berger.

Hun minner om at det i opplæringen av en hund er mye viktigere med ros enn med ris.

- Jeg sier nei, men jeg fillerister ikke hunden min om den ikke gjør som jeg sier. Hundehold skal være positivt, og jeg vil ikke ha en hund som er redd meg. All innlæring skal være positiv og med belønning.

Daglige trening er også viktig, mener hun.

- Man trenger ikke å trene i timesvis, men oppdra den hver dag, slik du gjør med unger. Og den tiden du bruker på hunden fra den er valp og til den er to år, får du igjen for seinere, sier hun.

- Bruk hundeklubben

Under oppsummeringen av kurset var det flere som mente de skulle hatt kursing jevnt og trutt framover, i stedet for bare ei helg.

- Dere er så heldige at dere har en aktiv, lokal hundeklubb, med et flott treningsområde. Møt opp og bruk klubben. Spill på hverandre og ta i mot råd og hjelp. Alle har noe og lære, og hunden har godt av å møte andre, sa Marianne Berger.

Nestleder i Hitra og Frøya hundeklubb, Anne Grethe Johansen, ønsker alle hundeeiere velkommen som medlemmer i klubben.

- Vi møtes stort sett på klubbområdet i Barmfjordenhver søndag, og har planer om ukentlige treff også framover. Vi ser det som viktig at de som har gått på kurs fortsetter å komme hit. Stort sett er noen fra styret alltid til stede og kan svare på spørsmål. Og vi håper også på å kunne ha et oppfølgende kurs i hverdagslydighet, om interessen er til stede, sier Anne Grethe.