Til tross for at de har mistet noen solide spillere, har damelaget ambisjoner

Hitra FKs damelag sesongdebuterte for to uker siden med seier over Støren.

- Det gikk over all forventning. Vi hadde akkurat med spillere og opplevde utfordrende forhold med mye snø og en bane som måtte brøytes rett før kamp og i pausen. Til slutt endte oppgjøret 0-2 i vår favør, forteller damelaget under tirsdagens trening.

Torsdag denne uka spiller damene ny bortekamp. Denne gang mot Orkanger 2.

- Det blir en storkamp og nesten som lokaloppgjør for oss å regne, smiler Ingrid Aadland.

Topp tre

Hitra FKs damelag spiller i 4.divisjon avdeling 03. De gjorde det svært godt i fjorårets sesong og havnet på andreplass i sin divisjon og avdeling.

- Vi håper å gjenskape det vi presterte i fjor. Vi har mistet noen solide spillere og har en tynnere spillerstall i år, men har blitt god hjulpet av J17-laget på treninger og i kampsammenheng, sier Sara Baglo Lund.

Lokalavisa HF har spurt spillerne hva slags plassering de tror på i år og nesten alle svarer innenfor topp tre.

Ønsker flere spillere velkommen

Damene forteller videre at Dan Rahimian har overtatt som deres trener etter Roger Sørensen.

- Vi er glad for at Dan har takket ja til å være treneren vår, han er veldig flink, sier Linn Mari Lyngvær. Hun tilføyer at de gjerne vil at folk skal komme å se dem spille på hjemmebane kommende sesong.

- Så skal vi gjøre vårt beste for å skape god underholdning og mange mål.

- Og er det noen Hitra-, Frøya, eller Snillfjord-damer som kunne tenkt seg å spille fotball med oss, så er de hjertelig velkommen til å bli med på våre treninger eller kamper, sier Baglo Lund avslutningsvis.