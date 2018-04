Nyheter

Eileen Monica Munkvold ønsker å bygge om det som var Sula pensjonat til bolighus med to leiligheter. Bygget har ikke vært i drift som pensjonat på mange år, og det er for eieren uaktuelt å sette det i stand til det formålet. Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt tillatelse til at eiendommen omdisponeres fra næring til bolig.