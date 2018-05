Nyheter

De har alt under kontroll. Både dialog, skuespill og nerver, kan kulturskolens teatergruppe "Blanke ark" fortelle.

- Carina (Tønder Tøften, dramapedagogen deres red.anm.) er nok mer nervøs enn oss, smiler de tolv ungdommene. Det siste halvannet året har gått med til øving av teaterstykket "Å telle til null" og lørdag 5.mai er det premiere.

Lykketyranni, valg og identitet

Det var full gjennomkjøring av teaterstykket i Frøya kultur- og kompetansesenter fredag. Med stor iver, troverdig og innlevelse satte de unge skuespillerne i gang.

"Å telle til null" er skrevet av frøyværing Kristofer Blindheim Grønskag og handler om ungdom. Om valg, lykketyranni og identitet.

- Det er et seriøst teaterstykke, uten sang og dans, som kommer til å sitte i publikum etter at forestillingen er over, forteller ungdommene videre.

- Forestillingen passer for ungdom og voksne med et budskap som går på tvers av generasjoner, legger Carina Tønder Tøften til.

De er temmelig hemmelighetsfulle når det gjelder selve handlingen, men kan avsløre at "Å telle til null" starter med en dramatisk hendelse. Deretter nøstes det opp i hvordan alt henger sammen, mens stykket telles nedover som en bombe.

Et krevende stykke

Blanke ark forteller at det har vært en vanskelig stykke å øve inn.

- Det er et stort sprang fra det vi har gjort tidligere og vi har lært enormt mye. Vi er veldig stolte av å sette opp et teaterstykke skrevet av en dramatiker fra Frøya. Det betyr mye for oss at vi har fått tillatelse til det, og det er grunn nok i seg selv at stykket er skrevet av Kristofer at publikum bør ta turen, sier ungdommene. De tilføyer at Kristofer var nominert til Ibsenpris tidligere i år for "Å telle til null".

Samtidig føler de litt ekstra press til å levere.

- Det er ikke hver dag det settes opp et stykke som dette på Frøya og vi vil ikke skuffe Kristofer.

Dessverre har ikke Blindheim Grønskag mulighet til å overvære lørdagens forestilling, men teatergruppa har avtalt et møte med dramatikeren i starten av juni. Han har også hjulpet dem underveis i prosessen.

Mandag skal ungdommene fremføre stykket på ny. Da for elever fra Sistranda ungdomsskole og Guri Kunna vgs gjennom "Den kulturelle skolesekken".