Nyheter

Det er skikkelig god stemning og ikke minst høyt lydnivå i rundtkjøringa ved Hjorten kjøpesenter onsdag ettermiddag. Her har årets svartsruss på Hitra slått leir, og med seg har de en plakat hvor det står "1 tut, 1 sup".

Svartrusspresident Lukas Feller forteller at bilførerne er flinke til å følge russens oppfordring.

- Flere har kjørt mange runder og tutet, særlig lærerne våre. Det er veldig stas for oss at folk hilser og tuter når de passerer oss, smiler russen stort.

Taktisk nok har de også stilt seg her rett etter arbeidstid så det er stor trafikk.

Gjengen forteller at de har hatt ei fin russetid så langt, men forteller også at det var kjipt at russehuset deres i Barmfjorden ble utsatt for hærverk i helga. De har likevel ikke latt det legge en stor demper på feiringen deres. I kveld blir russen å se på Hitra idrettspark når Hitra FK spiller mot Kil Hemne.

Tut og sup i rundkjøringa er forøvrig ikke den sprekeste knuten de har, legger knutesjef Elisabeth Berg til.

- Det er kongla det!