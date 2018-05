Nyheter

Tommy Wassæther har søkt om å få legge ut en større flytekai fra sin eiendom like ved Dolmsundbrua. Søker ønsker å kunne gi plass for åtte båter, pluss å legge ut bølgedemper. Adminsitrasjonen i Hitra kommune mener at området ligger godt til for å etablere småbåthavn, men at tiltaket krever reguleringsplan, og forslo at søknaden om dispensasjon ble avslått.

Lokalpolitikerne i teknisk komite mente ikke det var nødvendig, og ga dispensasjon.