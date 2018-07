Nyheter

Frøya kommune har gitt Arild Søreng tillatelse til å skyte to hjort utenfor jaktsesongen. I søknaden om "skadefelling" viser han til at hjorten gjør stor skade på nysådd eng, og at mengdene med hjort som beiter på eiendommen gjør at han må kjøpe fôr fordi det ikke blir noen andreslått.