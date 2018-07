Nyheter

Når Frøyafestivalen går av stabelen til helga er det for tolvte året på rad. Denne gang har arrangøren valgt å endre litt kurs og kombinerer folkelige artister med det beste fra revyscenen.

For det skulle vise seg at fjorårets headlinere som 10CC, Oslo Ess, Janove og Kurt Nilsen ikke traff øypublikummet så godt som arrangøren hadde håpet på. I år satser Frøyafestivalen derfor på en blanding av kjente stemningsskapere fra musikk og revy, framfor navn som gir kred, forteller Frøyafestival-sjef Hallbjørn Stenhaug.

Trønderrock, Ravi og revyinnslag

Det er en lokal artist med musikere som åpner årets festival fredag 3.august.

" Charlotte Audestad er en få artister som er like underholdende enten hun synger eller snakker. Kanskje vil mange si at hennes fantastiske publikumstekke er hennes største styrke. Latteren sitter løst når unge frøken Audestad får fart på kjeftamentet. At låtene også er fengende og har tekster som sjarmerer og treffer deg midt i hjertet gjør henne til et funn for Frøyafestivalens nye teltkonsept", skriver Frøyafestivalen på sin hjemmeside.

DDE kommer etter noen års fravær tilbake på Frøyafestivalen fredag kveld. Namsos-bandet med allsanggaranti trenger knapt noe nærmere presentasjon. De siste 25 årene har de spilt utallige konserter med sine velkjente låter som «Det går likar no», «Vinsjan på kaia» og «Rai Rai» for å nevne noen.

Deretter er det dags for Kveli Rånes Bremseth-show.

"Her får du en god kombinasjon av nyskrevne sanger og gamle allsang-slagere, folkelig humor og originale figurer som prøver å takle hverdagsutfordringer som nabokrangel, kjærlighet, for mye penger, for lite penger og usikre familieforhold", skriver Frøyafestivalen.

Det blir også mulig å synge med til slagere som "Dødsøt”, ”E-ore” og ”Tjeriåu” når artisten Ravi gjester Siholmen. Festivalens første dag avsluttes med velkjente Vazelina Bilopphøggers. Vazelina Bilopphøggers har drevet kontinuerlig siden oppstarten i 1979 og får stadig nye fans. Så langt har bandet solgt godt over en million album.

Chris Norman og gjensyn med odelsgutten Ottar

Hoved-headliner lørdag kveld er selveste Chris Norman, kanskje best kjent som frontfigur og vokalist for 70-tallsbandet Smokie.

"Smokie gav ut sitt første album «Pass It Around» i 1975 med Chris sin karakteristiske vokallyd innpakket i gitarrock, en slags blanding mellom Crosby, Stills & Nash og Creedence Clearwater Revival. Deretter fulgte en rekke single-hit’er som «If you think you know how to love me”, “Living next door to Alice”, “I’ll meet you at Midnight” og “Lay back in the arms of Someone” – alle kjente og kjære låter for det trønderske festpublikum", skriver festivalen.

Før Norman entrer scenen blir det gjenhør med Vømmølgutan. De har opptrådt på Frøyafestivalen to ganger tidligere.

"Vømmølgutan utstråler livsglede og spontanitet, og med sitt smittende humør og fengende viser fører de arven fra Rotmo videre til et stadig voksende publikum."

Jaa9 & OnklP er veteraner å regne i norsk hip-hop miljø og har en rekke utgivelser bak seg, blant annet landeplagen "Kjendisparty".

Det blir også et gledelig gjensyn med odelsgutten Ottar. Bak karakteren står humorist Per Arne Lynum som ble landskjent for sin innsats som odelsgutten Ottar i NRK-serien «Go’fot på låven» på 1990 tallet, der han gikk i tospann med Tore Strømøy i flere sesonger.

Den folkekjære artisten Terje Tysland gleder seg i følge Frøyafestivalen stort til å møte frøyapublikummet igjen og spille nye og tidligere hits på Siholmen. Lørdagens festivalprogram åpnes av Heine Totland Rock & Roll Circus. Totland har hatt kjempesuksess med den norske versjonen av musikalen "Buddy Holly the musical" i Oslo. Stemningen og de beste rock & roll-låtene fra femti- og tidlig sekstitall er noe av det vi får høre når Heine Totland og hans svingende band inntar klubbscenen under Frøyafestivalen.