- Det har vært den mest krevende turen så langt

I morges (onsdag) la frøyværing Marit Aslaug Johansen ut på aller siste etappe. Marit startet å gå Kystriksveien med utgangspunkt i Trondheim i midten av juni og etter 46 dager ankommer hun Bodø i ettermiddag.

- Nå har jeg omtrent en mil igjen å gå, kanskje litt mer siden det er veiarbeid i området, forteller Marit når lokalavisa HF ringer.

- Hvordan blir det å omsider komme fram?

- Det blir veldig bra, jeg har sett fram til det. Det har vært en veldig tøff tur og den mest krevende jeg har gått så langt. For fjorten dager siden tenkte jeg; kommer jeg virkelig til å klare det, men sannelig er jeg straks i mål. Det er en helt ubeskrivelig god følelse, sier en tydelig sliten, men stolt Marit.

Mange har åpnet sine hjem for Marit

For omlag 13 år siden opplevde Marit Aslaug Johansen å bli kreftsyk. I takknemlighet over å bli frisk etter mange år med sykdommen, bestemte hun seg for å gå Norge rundt for å samle penger til sine tre hjertesaker: Vilde Wedø Jektviks minnekonto, Barnekreftforeningens forskningsfond og Sykehusklovnene.

Hun har tidligere gitt seg i kast med strekningene Trondheim-Oslo, Bodø-Tromsø, Frøya rundt og Svalbard til fots.

Går til Oslo for å støtte Vildes minnefond Marit overlevde. Nå går hun i takknemlighet til Oslo for å samle penger til kreftsaken.

Nok en sommer har blitt brukt til å gå atskillige mil for kreftsaken og Marit anslår at hun har gått over 100 nye mil. Tunneler, veiarbeid og et par avstikkere utenom planlagt rute blant annet til Torghatten har ført til at turen har blitt ekstra lang.

- Men det har vært utrolig flott natur å se. Hver dag har jeg truffet nye, herlige mennesker. Jeg får ofte spørsmål om det ikke er ensomt, men folk ser at jeg går alene og tar kontakt. Jeg er i tillegg glad for at så mange har åpnet sine hjem for meg og gitt meg overnatting underveis.

Som nevnt har årets tur vært veldig krevende, på ulike vis forteller Marit videre.

- Det har vært veldig mye fjell. Til tider har jeg følt at det kun har gått oppover og når jeg omsider tror jeg har nådd toppen så dukker det jammen opp en bakke til.

Varmen de siste tre ukene har også vært tøff, særlig når det har vært oppe i over tretti varmegrader og ikke et eneste vindpust, men det har også vært så kaldt at Marit har gått og hakket tenner.

- Det har vært milevis mellom butikkene og få plasser å søke ly for ekstremværet. Heller nesten ingen benker langs veien.

Det har tatt Marit opp til 16 timer å komme fram for natta. På grunn av sterk vind og forferdelig høydeskrekk har hun regelrett krøpet seg over høye bruer.

Hun har også opplevd stor biltrafikk, sett mange stygge forbikjøringer og opplevd at biler nesten har sneiet henne.

- Dette til tross så har det vært en fantastisk tur. Slitsomt til kroppen siden jeg også har senskader etter kreftbehandlingen, men det har gått utrolig bra.

Så mye har hun samlet inn

Med en vilje av stål har hun trosset utfordringene. Godt fornøyd er Marit også med engasjementet hun har skapt for hjertesakene langs sin vei.

- Flere aviser har skrevet om turen min, folk stopper meg når de ser sekken min og det har kommet inn flere donasjoner. Så langt har det kommet inn 71.000 kroner. Målet er å nå 100.000 kroner og det er innenfor rekkevidde. Pengene skal ikke fordeles før i september.

På vei nordover har Marit dessuten kommet i gang med planleggingen av nye, lange gåturer.

- Neste sommer er planen å gå Oslo-Halden, Oslo-Stavanger, og hvis helsa holder fra Stavanger til Bergen.

I Bodø kommer Marit til å bli møtt av sin store støttespiller, mor Gunn. I ettermiddag skal venner og familie feire Marits nye bragd før turen går tilbake til Trøndelag torsdag.

Det er mulig å støtte Marits hjertesak via VIPPS: 92298632 eller kontonr: 4212 14 95052.