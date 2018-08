- Vi skal peise på, så får publikum hive seg med etter beste evne

Nyheter

Terje Tysland har holdt en rekke konserter på Frøya og Hitra opp gjennom årene, men på lørdag er det klart for trønderrock-legendens aller første Frøyafestival-opptreden.

- Jeg gleder meg til det. Jeg har bestandig hatt fine opplevelser utpå der og har hørt veldig mye fint om Frøyafestivalen, sier Terje Tysland til lokalavisa Hitra-Frøya.

Det begynner å bli ei stund siden sist han var i øyregionen og opptrådte, sier Tysland og ler litt når lokalavisa spør hvordan det er å opptre for øy-publikummet.

- Du vet, det trøndersk lynne er likedan over hele fylket. Tidligere i sommer spilte jeg på Steinkjerfestivalen og nå sist helg under Rørvikdagan, og selv om jeg spiller konserter over hele Norge så er det noe spesielt med å opptre i Trøndelag. Her er folk fryktelig glade i å være glade.

En av Norges mest populære

Terje Tyslands virke som artist har vart i godt og vel 45 år, men fortsatt er den folkekjære rockeren svært aktiv. Det var i 1970 at Terje Tysland første debuterte som gitarist i legendariske Prudence og der var han fram til rockebandets oppløsning i 1975. Deretter begynte han å utgi plater som soloartist.

Tysland har i følge Wikipedia selv sagt i et intervju at noen av låtene hans er godt pakket inn i øl og bannskap. Han ble i sin tid også bannlyst i NRK for tekstene til ”No går det på rævva” og ”ka fa’n e du så gla’ ferr”. Men i tillegg til sine mer rebelske låter, har han også laget reflekterte sanger og preget norsk musikkliv i en mannsalder. Det har gjort Terje Tysland til en av landets mest populære artister.

Like artig å spille nå som før

Det er travelt sommerstid med mange festivalopptredener, og i helga kommer Tysland direkte til Frøya etteren en opptreden under Treungenfestivalen i Telemark.

- Å spille er like artig nå som for mange herrens år siden. Det eneste jeg har fått et litt anstrengt forhold til med årene er å skulle reise langt, men sånn er livet som musikant.

Det er forøvrig bakgrunnen for at han velger å invitere publikum til årlige konserter hjemme på tunet sitt i Oppdal.

- Neste helg er det tunkonsertene som står for tur og da blir det blant annet en intimkonsert inne på låven med Hans Rotmo og utekonsert med andre gjesteartister.

Fansen kommer til Oppdal fra absolutt hele landet, legger han til.

- Og folk fra Frøya og Hitra må gjerne ta seg ei dobbelhelg med konserter. Det er fortsatt ledige billetter. Men aller først er det Frøyafestivalen som står for tur.

Låter fra en lang artistkarriere

Tysland kan fortelle at han holder på i studio for tiden og jobber med nye ting som han håper å få gjort noe med i nær framtid, men under Frøyafestivalen blir han å presentere låter fra en lang artistkarriere. Låter er det flust å ta av, kanskje blir det gjenhør med "Heile livet", «Send mæ en øl" og "Ola uteligger" på Siholmen.

- Det blir en lett blanding fra de siste femti årene og noe for en hver smak, sier hovedpersonen selv. For det er nettopp dét med Tysland, han appellerer til både et voksent og yngre publikum.

- Hva har det seg?

- Mange av låtene skrev jeg når jeg selv var ungdom, og ungdommen nå til dags var vel ikke noe bedre enn det vi var, humrer artisten før han tilføyer at er veldig moro at så mange unge liker musikken hans.

Med seg til Frøyafestivalen i helga har Terje Tysland fullt band, fem menn og ei dame.

- Det er det beste bandet jeg har hatt med meg på lang tid. En fantastisk gjeng dyktige musikere som det alene er verdt å ta turen for å høre. Jeg oppfordrer øyfolket til å ta turen til Frøyafestivalen. Vi skal i så fall peise på, publikum får hive seg med etter beste evne.