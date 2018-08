- Vi har bestemt at fiber skal bygges ut nå!

Nyheter

- Vi har besluttet at fiber skal bygges ut, og det nå, melder Anine Malm i Sodvin Energi og Fiber AS.

Selskapet begynner med Fillan sentrum, men fortsetter direkte videre til både Ansnes og andre områder på Hitra.

- Vårt slagord er «Fiber til alle», forteller Malm.

Starter i september

Leveransene vil starte opp allerede fra ca 1.desember og vil fortsette løpende utover vinteren 2019.

Byggestart er planlagt i løpet av september, og hele prosjektet forventes fullført i løpet av februar 2019.

I følge Anine Malm har Sodvin Energi og Fiber allerede en stor interesseliste og flere signerte kontrakter. Sodvin har også opprettet en facebookgruppe der interesserte kan følge med på hvor langt man er kommet i de forskjellige områdene på Hitra.

- Vi ønsker å være en lokal leverandør i alle marked hvor vi er til stede, og håper folk ser en fordel med dette, sier hun.

Sodvin Energi og Fiber

Sodvin AS, tidligere HemneNett, åpnet kontor i Fillan tidligere i år. Det gjorde de blant annet for å forberede seg på en mulig fiberutbygging fra Jøsnøya til Fillan.

- Vi vurderer å bygge ut fiber på Hitra, fordi vi mener hitterværingene trenger fiber og bør få fiber. I første omgang starter vi utbyggingen på Hemnskjela i februar. Når det er ferdig vil vi legge fiber frem til Jøsnøya. Derfra ser vi en mulighet for å legge fiber til Fillan. Men det er avhengig av om folk vil være med og betale. Vi må ha en brukbar kundedekning for å få til en eventuell videre utbygging, fortalte Jostein Folgerø, daglig leder i Sodvin AS i januar.