Angelviks framtidige rolle er avklart

I forbindelse med endringene i regjeringen i dag, har Kongen i ekstraordinært statsråd gjort endringer blant statssekretærene.

Roy Angelvik fra Hitra har fått avskjed som statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Per Sandberg og er utnevnt på ny til statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Han fortsetter også i 50 prosent stilling for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet, opplyser regjeringen.

Angelviks statssekretærkollega og kjæreste, Veronica Isabel Pedersen, har også fått avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg i dag. Hun har også blitt utnevnt på ny til statssekretær for den nye fiskeriministeren Harald Tom Nesvik.

Det er forøvrig vanlig praksis at to statssekretærer som blir kjærester ikke lenger bør jobbe i samme departement, men det ble ikke gjort endringer på dette under ekstraordinært statsråd i dag.