Ida Willadsen er Hitra kulturskoles nye sangpedagog og Hitterklangs nye dirigent. Mariel Kampevoll Nikolaisen den nye dansepedagogen. Bli bedre kjent med Ida og Mariel gjennom denne praten med lokalavisa HF.

Jazzopptreden, ny dirigent og kjæreste på Hitra

Ida Willadsen kommer fra Trondheim og var nylig ferdig med faglærerutdanning innen musikk fra Nord Universitet i Levanger. Ida forteller at hun takket ja til jobben på Hitra fordi det er en fulltidsstilling bestående av varierte oppgaver.

- Også har jeg en kjæreste som bor og jobber på Hitra, smiler Ida.

Synes du navnet og jenta ellers virker litt kjent? Ida med band gjestet øyregionen i fjor vinter da det for aller første gang ble arrangert jazzcafé i Frøya kulturhus.

Ida tar i tillegg over som den nye dirigenten til Hitterklang. Hun forteller at det om ei ukes tid blir deres aller første øving i lag.

- Tirsdag 28. august er det åpen korøvelse på biblioteket i Fillan og alle er hjertelig velkommen til å ta turen innom oss.

Var klar for å flytte tilbake til ei øy

Mariel Kampevoll Nikolaisen kan fortelle at hun har en bachelor fra Norges dansehøgskole i Oslo med fordypning i jazzdans. I tillegg har hun praktisk pedagogisk utdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Hun har fordypning i jazzdans, men en stor interesse for en rekke ulike danseretninger blant annet har hun konkurrert innen hip hop.

- Det var etter en workshop ved Den norske opera kalt "På tå hev" med fire måneders intensiv dansetrening etterfulgt av ei forestilling - at danseinteressen min virkelig tok av. Jeg skjønte at dette ville jeg fortsette med, forteller Mariel og tilføyer:

- Ved Hitra kulturskole skal jeg undervise i jazz, streetjazz, acro jazz, ballett, musikal og dans for «de minste».

Mariel som selv er oppvokst på ei øy, hun kommer fra Senja i Troms, forteller at hun følte seg klar for å forlate Oslo og søkte stillingen på Hitra.

- Her føler jeg meg hjemme allerede og blir nok å trives godt på Hitra.

- En frisk start

Enhetsleder for kulturskolen på Hitra, Omar Pleym, sier han er glad for at kulturskolen har ansatt kvalifisert personale i alle utlyste stillinger. Han tilføyer at det er ledige plasser ved kulturskolens ulike tilbud.

- Vi starter med ny frisk i høst og ønsker oss veldig gjerne flere elever.